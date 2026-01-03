बुलंदशहर में अलसुबह एनकाउंटर, मासूम बच्ची के दोनों हत्यारों को पुलिस ने 24 घंटे में सिखाया सबक

संक्षेप: यूपी के बुलंदशहर में पांच साल की मासूम से रेप के बाद हत्या करने वाले दोनों हत्यारों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दबोच लिया है। दोनों को पैर में गोली मारने के बाद पकड़ा गया है।

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी नृशंस हत्या करने वाले दो दरिंदों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दबोच लिया है। शनिवार तड़के हुई एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना शुक्रवार शाम की है, जब सिकंदराबाद के मोहल्ला रजपुरा में रहने वाली 5 साल की मासूम अपने घर की छत पर खेल रही थी। अचानक लापता होने के बाद जब खोजबीन शुरू हुई, तो बच्ची घर के पीछे एक खेत में लहूलुहान और गंभीर अवस्था में मिली। परिजन उसे तत्काल सीएचसी (CHC) ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बच्ची के पिता ने उसी बिल्डिंग में किराए पर रहने वाले दो युवकों, राजू (निवासी बलरामपुर) और वीरू कश्यप (निवासी लखीमपुर खीरी) पर शक जताते हुए नामजद तहरीर दी थी। आरोप था कि इन दोनों ने मासूम को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी।

कांवरा रोड पर हुई पुलिस से मुठभेड़ एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि वारदात की गंभीरता को देखते हुए तीन विशेष टीमें गठित की गई थीं। शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कांवरा रोड स्थित एक निर्माणाधीन कॉलोनी के पास छिपे हुए हैं। जब पुलिस ने उनकी घेराबंदी की, तो आरोपियों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी और वे घायल होकर गिर पड़े। पुलिस ने मौके से दो अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किए हैं।