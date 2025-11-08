प्रयागराज में सुबह-सुबह ड्राइवर की हत्या, दोस्त ने ही चाकू मौत के घाट उतारा

संक्षेप: पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शनिवार की सुबह छह बजे के करीब यह वारदात हुई। वारदात प्रयागराज के खुल्दाबाद के अटाला क्षेत्र में हुई। दोस्त अयाज पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार की सुबह-सुबह एक ड्राइवर की हत्या हो गई। ड्राइवर के दोस्त ने ही उसे चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्यारोपी, मारे गए शख्स का ऐसा दोस्त था जिसके साथ उसका रोज का उठना-बैठना और खाना-पीना था। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। दोस्त ने ड्राइवर की हत्या क्यों की? यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस, घटना की जांच में जुटी है। घटना को लेकर इलाके में दहशत है।

पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शनिवार की सुबह छह बजे के करीब यह वारदात हुई। वारदात, खुल्दाबाद के अटाला क्षेत्र के इमली तला इलाके में हुई। दोस्त अयाज पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मूल रूप से प्रयागराज के फतेहपुर के बिन्दकी का रहने वाला सेराज उर्फ मोछा (उम्र 42 वर्ष) पुत्र मीरबख्श खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के अटाला मोहल्ले में गुफरान नाम के व्यक्ति के घर कराए पर कमरा लेकर पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहता था। वह पेश से ड्राइवर था।