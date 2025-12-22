चलते-चलते अचानक पलटा ई-रिक्शा, सड़क पर मची चीख पुकार; जानें फिर

संक्षेप: लोगों ने बेहद धीमी गति से चल रहे ई-रिक्शा को अचानक पलटते देखा तो हैरान रह गए। वे सवारियों और उसके नीचे दबते राहगीरों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने ई-रिक्शा को तुरंत उठाकर सीधा किया और सवारियों को उसमें से निकाला। ई-रिक्शा में सवार एक महिला चोटिल हो गईं।

यूपी के गोरखपुर शहर में सोमवार को एक ई-रिक्शा बेहद धीमी चाल से चलते-चलते अचानक पलट गया। शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक विजय चौराहा के पास सोमवार की शाम भी सड़क पर अच्छा-खासा ट्रैफिक था। वाहनों और पैदल चलने वालों की रफ्तार के बीच कोई खास फर्क नहीं था तभी अचानक से एक ई-रिक्शा सड़क पर पलट गया। ई-रिक्शा पलटा तो बगल में चल रहे बाइक सवार कुछ अन्य उससे दबने लगे। ई-रिक्शा में बैठी सवारियां भी एक-दूसरे पर गिर गईं। चीख-पुकार मच गई। इसमें एक महिला चोटिल हो गई। यह सारी घटना पास में स्थित व्यवसायिक प्रतिष्ठान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लोगों ने ई-रिक्शा को अचानक पलटते देखा तो हैरान रह गए। वे रिक्शा में बैठी सवारियों और उसके नीचे दबते राहगीरों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने ई-रिक्शा को तुरंत उठाकर सीधा किया और सवारियों को उसमें से निकाला। ई-रिक्शा में सवार एक महिला चोटिल हो गई थीं। गनीमत रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। लेकिन लोगों को यह समझ नहीं आया कि आखिर ई-रिक्शा पलटा कैसे? ई-रिक्शा चला रहे ड्राइवर ने बताया कि अचानक से रिक्शा असंतुलित हो गया। वह जब तक कुछ समझ पाता तब तक रिक्शा पलट गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जिस जगह रिक्शा पलटा वहां एक मैन होल है। मैन होल एक तरफ दबा हुआ है। ई-रिक्शा जब वहां पहुंचा तो मैन होल के एक तरफ दबे होने की वजह से पलट गया।