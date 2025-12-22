Hindustan Hindi News
चलते-चलते अचानक पलटा ई-रिक्शा, सड़क पर मची चीख पुकार; जानें फिर

संक्षेप:

लोगों ने बेहद धीमी गति से चल रहे ई-रिक्शा को अचानक पलटते देखा तो हैरान रह गए। वे सवारियों और उसके नीचे दबते राहगीरों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने ई-रिक्शा को तुरंत उठाकर सीधा किया और सवारियों को उसमें से निकाला। ई-रिक्शा में सवार एक महिला चोटिल हो गईं। 

Dec 22, 2025 06:18 pm ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर शहर में सोमवार को एक ई-रिक्शा बेहद धीमी चाल से चलते-चलते अचानक पलट गया। शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक विजय चौराहा के पास सोमवार की शाम भी सड़क पर अच्छा-खासा ट्रैफिक था। वाहनों और पैदल चलने वालों की रफ्तार के बीच कोई खास फर्क नहीं था तभी अचानक से एक ई-रिक्शा सड़क पर पलट गया। ई-रिक्शा पलटा तो बगल में चल रहे बाइक सवार कुछ अन्य उससे दबने लगे। ई-रिक्शा में बैठी सवारियां भी एक-दूसरे पर गिर गईं। चीख-पुकार मच गई। इसमें एक महिला चोटिल हो गई। यह सारी घटना पास में स्थित व्यवसायिक प्रतिष्ठान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

लोगों ने ई-रिक्शा को अचानक पलटते देखा तो हैरान रह गए। वे रिक्शा में बैठी सवारियों और उसके नीचे दबते राहगीरों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने ई-रिक्शा को तुरंत उठाकर सीधा किया और सवारियों को उसमें से निकाला। ई-रिक्शा में सवार एक महिला चोटिल हो गई थीं। गनीमत रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। लेकिन लोगों को यह समझ नहीं आया कि आखिर ई-रिक्शा पलटा कैसे? ई-रिक्शा चला रहे ड्राइवर ने बताया कि अचानक से रिक्शा असंतुलित हो गया। वह जब तक कुछ समझ पाता तब तक रिक्शा पलट गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जिस जगह रिक्शा पलटा वहां एक मैन होल है। मैन होल एक तरफ दबा हुआ है। ई-रिक्शा जब वहां पहुंचा तो मैन होल के एक तरफ दबे होने की वजह से पलट गया।

लखनऊ में नाले में गिर गया था ई-रिक्शा, हो गई थी मौत

बता दें कि अभी हाल ही में राजधानी लखनऊ में एक ई-रिक्शा नाले में जा गिरा था जिससे उसमें सवार शख्स की मौत हो गई थी। लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र में यह घटना घटी थी। घटना के बाद कुछ लोगों ने इसके लिए खुले नाले को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि राहत और बचाव के लिए मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम ने किसी भी प्रकार की लापरवाही से इनकार किया था। अधिकारियों का कहना है कि ई-रिक्शा तेज गति में था और अचानक नियंत्रण खोने के बाद पैरापेट की दीवार तोड़ते हुए नाले में गिर गया। अधिकारियों ने उसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया था।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।
