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पश्चिमी यूपी में औद्योगिक भूखंडों की ई-नीलामी कैंसिल; उद्यमियों को अब करना होगा ये काम

By sandeep
हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
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पश्चिमी यूपी के पांच जिलों में औद्योगिक भूखंडों की ई-नीलामी तकनीकी खामियों के कारण रद्द कर दी गई है। मुरादाबाद समेत संबंधित जिलों के उद्यमियों को अब दोबारा आवेदन करना होगा। नए आवेदन 8 अगस्त तक होंगे, जबकि ई-नीलामी 24 और 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी।

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उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से मुरादाबाद समेत पश्चिमी यूपी के पांच जनपदों में मिनी इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करके उद्यमियों को प्राथमिकता के साथ औद्योगिक भूखंडों की बिक्री ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से करने की जो प्रक्रिया आरंभ की गई थी उसका हिस्सा लेने को मुरादाबाद के उद्यमियों ने खासा उत्साह दिखाया। मुरादाबाद के पैंसठ उद्यमियों ने ऑनलाइन आवेदन करके नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया, लेकिन, उन्हें अब यह प्रक्रिया निरस्त हो जाने का झटका लगा है। उद्योग निदेशालय के अंतर्गत मुरादाबाद, रामपुर, गौतमबुद्ध नगर व शामली में ई नीलामी से भूखंड प्राप्त करने को प्रक्रिया अब दोबारा शुरू की गई है।

तकनीकी खामियों के चलते ई-नीलामी रद्द

पिछले माह की गई औद्योगिक भूखंडों की नीलामी की प्रक्रिया तकनीकी त्रुटियों के चलते रद कर दिए जाने का हवाला दिया गया है। मुरादाबाद में उद्योग विभाग के अंतर्गत मूंढापांडे में हवाई अड्डे के पास मिनी इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया जा रहा है। जिसमें 180 से 280 वर्गमीटर के दस औद्योगिक भूखंडों के लिए उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन अब दोबारा से मांगे गए हैं। आठ अगस्त तक आवेदन करने होंगे। जबकि, ऑनलाइन बोली लगाकर नीलामी की प्रक्रिया 24 व 25 अगस्त को संपन्न होगी।

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इस मामले पर मुरादाबाद के सहायक आयुक्त मो. आजम ने बताया कि ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया के दौरान बोली लगाने के निर्धारित किए गए सिस्टम में तकनीकी दिक्कत आने के चलते पूर्व में हुई प्रक्रिया को निरस्त करते हुए इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है। उद्यमी निर्धारित तारीख तक अपने आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करें।

ऐसे संपन्न होगी पूरी प्रक्रिया

रजिस्ट्रेशन की अवधि: आठ अगस्त रात 11 बजे तक

आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी: 9 से 11 अगस्त रात 11 बजे तक

10 फीसदी ईएमडी जमा करने की तारीख:13 अगस्त से 23 अगस्त रात 11 बजे तक

नीलामी बोली की तारीख: 24 अगस्त सुबह आठ बजे से 25 अगस्त रात 11 बजे तक

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