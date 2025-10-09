duty Lok Adalat to return case no settlement reached an important order High Court समझौता न होने पर मामला वापस करना लोक अदालत का कर्तव्य, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
duty Lok Adalat to return case no settlement reached an important order High Court

Dinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाताThu, 9 Oct 2025 10:04 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि लोक अदालत को किसी पक्ष की अनुपस्थिति मात्र के आधार पर लंबित शिकायत को खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जहां कोई समझौता या समाधान नहीं हो पाता है, वहां लोक अदालत को मामले को संबंधित न्यायालय को वापस कर देना चाहिए।

न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने राजीव जैन की याचिका पर कहा कि लोक अदालत पक्षकारों की सहमति प्राप्त किए बिना और शिकायतकर्ता को कोई सूचना दिए बिना स्वप्रेरणा से मामले की सुनवाई नहीं कर सकती। इसी के साथ कोर्ट ने लोक अदालत के नौ दिसंबर 2017 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के कारण चेक बाउंस की शिकायत खारिज कर दी थी। कोर्ट ने मामले को सीजेएम एटा को भेज दिया ताकि उसे लोक अदालत में भेजे जाने और खारिज किए जाने पर कानून के अनुसार निर्णय लिया जा सके।

कोर्ट ने लोक अदालत से संबंधित न्यायिक अधिकारी की गैर-जिम्मेदाराना कार्रवाई पर भी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने चेक बाउंस के मामले को एनआई एक्ट 1881 के तहत स्वप्रेरणा से लिया और उसके बाद शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के कारण उसे खारिज कर दिया।हाईकोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा लोक अदालत में मामले की सुनवाई करते समय संबंधित न्यायिक अधिकारी की गैरजिम्मेदाराना और अनधिकृत कार्रवाई का सबसे गंभीर उदाहरण है इसलिए इस संबंध में संबंधित न्यायिक अधिकारी को चेतावनी जारी की जाए ताकि वह भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न करें।

मामले के तथ्यों के अनुसार राजीव जैन ने ब्रह्म कुमार के विरुद्ध चेक बाउंस का परिवाद दाखिल किया। परिवाद को विपक्षी की तलब के लिए बहस में सूचीबद्ध किया गया था। मामले की सुनवाई नियमित अदालत में 13 दिसंबर 2017 के लिए निर्धारित की गई। बाद में शिकायतकर्ता की सहमति के बिना और उसे कोई सूचना दिए बिना फाइल नौ दिसंबर 2017 को लोक अदालत ले जाई गई और मामला सीआरपीसी की धारा 203 के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं था। कोर्ट के समक्ष मूल शिकायतकर्ता/याची ने कहा कि लोक अदालत में मामला उठाने के लिए उनकी ओर से कभी सहमति नहीं दी गई, जो मामले को लोक अदालत में भेजने की पूर्व शर्त थी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक पक्षकार सहमत होकर समझौता नहीं कर लेते, तब तक लोक अदालत द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने पाया कि किसी भी पक्ष ने मामले को लोक अदालत भेजने के लिए सहमति नहीं दी थी। विपक्षी को सम्मन भी नहीं किया गया था और संदर्भ के लिए कोई आवेदन भी रिकॉर्ड में नहीं था। कोर्ट ने लोक अदालत के नौ दिसंबर 2017 के आदेश को रद्द कर दिया तथा निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट मामले को उसी चरण से आगे बढ़ाए, जिस चरण पर यह संदर्भ से पहले पहुंचा था।

