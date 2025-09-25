सात फेरों से पहले लहूलुहान हो गया दूल्हा, मारपीट में सिर फटा, ससुराल की जगह पहुंच गया अस्पताल

बारात चढ़त के दौरान एक दर्जन से अधिक युवकों ने दूल्हे को बग्गी से खींचकर मारपीट करते हुए सिर फाड़ दिया। बारात में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में दूल्हे को हसनपुर सीएचसी में भर्ती कराया।

बारात चढ़त के दौरान एक दर्जन से अधिक युवकों ने दूल्हे को बग्गी से खींचकर मारपीट करते हुए सिर फाड़ दिया। बारात में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में दूल्हे को हसनपुर सीएचसी में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव ऊपर वाला तरारा निवासी आकाश पुत्र वीर सिंह की बारात गुरुवार शाम क्षेत्र के ही गांव सोहत निवासी रामपाल सिंह के घर गई थी। शाम छह बजे डीजे पर बारात चढ़ रही थी।

आरोप है कि तभी एक दर्जन युवक हाथों में साइकिल की चेन, लोहे के कड़े, चाकू आदि लेकर वहां पहुंच गए। दूल्हे आकाश को बग्घी से खींचकर उस पर हमला कर सिर फाड़ दिया। दूल्हे के कपड़े भी आरोपियों ने फाड़ दिए। बाराती जब मौके की ओर दौड़े तो हमलावर दूल्हे को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। दूल्हे के साथ सरेराह मारपीट की घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। दूल्हे के पिता वीर सिंह ने बताया कि बुधवार शाम गांव निवासी एक युवक बारात में हंगामा करने की धमकी देकर गया था।