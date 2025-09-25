During wedding procession young men arrived with bicycle chains and iron rods pulled groom from carriage and beat him सात फेरों से पहले लहूलुहान हो गया दूल्हा, मारपीट में सिर फटा, ससुराल की जगह पहुंच गया अस्पताल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDuring wedding procession young men arrived with bicycle chains and iron rods pulled groom from carriage and beat him

सात फेरों से पहले लहूलुहान हो गया दूल्हा, मारपीट में सिर फटा, ससुराल की जगह पहुंच गया अस्पताल

बारात चढ़त के दौरान एक दर्जन से अधिक युवकों ने दूल्हे को बग्गी से खींचकर मारपीट करते हुए सिर फाड़ दिया। बारात में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में दूल्हे को हसनपुर सीएचसी में भर्ती कराया।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, उझारी (अमरोहा)Thu, 25 Sep 2025 09:57 PM
share Share
Follow Us on
सात फेरों से पहले लहूलुहान हो गया दूल्हा, मारपीट में सिर फटा, ससुराल की जगह पहुंच गया अस्पताल

बारात चढ़त के दौरान एक दर्जन से अधिक युवकों ने दूल्हे को बग्गी से खींचकर मारपीट करते हुए सिर फाड़ दिया। बारात में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में दूल्हे को हसनपुर सीएचसी में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव ऊपर वाला तरारा निवासी आकाश पुत्र वीर सिंह की बारात गुरुवार शाम क्षेत्र के ही गांव सोहत निवासी रामपाल सिंह के घर गई थी। शाम छह बजे डीजे पर बारात चढ़ रही थी।

आरोप है कि तभी एक दर्जन युवक हाथों में साइकिल की चेन, लोहे के कड़े, चाकू आदि लेकर वहां पहुंच गए। दूल्हे आकाश को बग्घी से खींचकर उस पर हमला कर सिर फाड़ दिया। दूल्हे के कपड़े भी आरोपियों ने फाड़ दिए। बाराती जब मौके की ओर दौड़े तो हमलावर दूल्हे को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। दूल्हे के साथ सरेराह मारपीट की घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। दूल्हे के पिता वीर सिंह ने बताया कि बुधवार शाम गांव निवासी एक युवक बारात में हंगामा करने की धमकी देकर गया था।

फिलहाल दूल्हे को मेडिकल के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बेटे का उपचार कराने के बाद वह उसकी ससुराल जाकर फेरे की रस्म के बाद घर आएंगे। वहीं बारात में दूल्हे के साथ मारपीट से युवती पक्ष के लोग भी हलकान हैं। युवती पक्ष के लोग भी उपचार के बाद दूल्हे के वापस आकर फेरे लेने का इंतजार कर रहे थे। इस बावत उझारी पुलिस चौकी इंचार्ज सतबीर सिंह ने बताया कि मामला जानकारी में है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Amroha News Dulha-dulhan Shadi-barat अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |