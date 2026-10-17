अयोध्या में दीपोत्सव पर 5 भाषाओं रामलीला होगी, फिलीपींस की टीम भी करेगी मंचन
अवसर मिलेगा। अयोध्या में दीपोत्सव पर 6 और 7 नवंबर को 15 मंचों पर रामलीला का आयोजन होगा। पहली बार केरल, असम और जम्मू-कश्मीर की टीमें क्रमशः मलयालम, असमिया और डोगरी में मंचन करेंगी। फिलीपींस, उत्तराखंड और बंगाल की टीमें भी अपनी प्रस्तुतियां देंगी।
अयोध्या, वरिष्ठ संवाददाता: रामनगरी में दीपोत्सव में इस बार रामलीला के विविध रंग देखने को मिलेंगे। संस्कृति विभाग की ओर से छह और सात नवंबर को अयोध्या में 15 मंचों पर रामलीला का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि पहली बार केरल, असम और जम्मू-कश्मीर की रामलीला टीमें अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में मंचन करेंगी। वहीं, फिलीपींस की रामलीला टीम भी इस आयोजन का हिस्सा बनेगी। इसके साथ उत्तराखंड और बंगाल की रामलीलाओं का मंचन भी होगा। इस बार रामलीला मंचन के माध्यम से देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सामने लाने की तैयारी है। केरल की टीम मलयालम, असम की टीम असमिया और जम्मू-कश्मीर की टीम डोगरी भाषा में रामलीला का मंचन करेगी। इससे दर्शकों को अलग-अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराओं और रामलीला की विशिष्ट शैलियों को करीब से देखने का अवसर मिलेगा।
विदेशी टीम करेगी मंचन
अयोध्या अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के सलाहकार एवं विशेष कार्याधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि दीपोत्सव में अंतरराष्ट्रीय रामलीला का आयोजन भी किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के माध्यम से विदेशी रामलीला टीमों को आमंत्रित किया गया है। फिलहाल फिलीपींस की टीम की सहभागिता तय है। अन्य देशों की टीमों को शामिल करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों की रामलीला परंपराओं को एक मंच पर लाकर भगवान श्रीराम के आदर्शों और रामायण की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना है।
राममंदिर में दीपोत्सव संग हनुमान जयंती
वहीं इस बार राम मंदिर में दीपोत्सव संग हनुमान जयंती मनेगी। रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी पिछले साल वर्ष में दो बार मनाई गयी। उसी तरह इस साल हनुमान जयंती भी दो बार मनाई जाएगी। हनुमान जी का जन्म वाल्मीकि रामायण के अनुसार किष्किंधा जो कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र को माना जाता है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित अंजनाद्री पहाड़ी पर होने की मान्यता है। दक्षिण भारत की परम्परा में हनुमान जी जयंती चैत्र पूर्णिमा को हर्षोल्लास से मनाई जाती है। इसी परम्परा में राम मंदिर में भी चैत्र पूर्णिमा के पर्व पर इस साल हनुमान जयंती का आयोजन किया गया था। वहीं मणिराम छावनी में शुक्रवार को पूर्वाह्न हुई धार्मिक न्यास समिति की मैराथन बैठक में भी अयोध्या की परम्परा में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी जिसे छोटी दीपावली के रूप में भी जाना जाता है, को भी हनुमान जयंती मनाने का निश्चय किया गया।