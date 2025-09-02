During the aarti in the temple young man threw meat on women मंदिर में आरती के दौरान युवक ने महिलाओं पर फेंका मांस, राहगीरों ने पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
During the aarti in the temple young man threw meat on women

मंदिर में आरती के दौरान युवक ने महिलाओं पर फेंका मांस, राहगीरों ने पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया

गोरखपुर में एक युवक ने हनुमान मंदिर में आरती के दौरान महिलाओं के ऊपर मांस का टुकड़ा फेंक दिया। इससे नाराज लोगों ने उसे पकड़कर पीट दिया। फिर पुलिस कर दिया। पुलिस के मुताबिक पूछे जाने पर युवक बार-बार अपनाव बयान बदल रहा है।

Pawan Kumar Sharma भाषा, गोरखपुरTue, 2 Sep 2025 02:09 PM
यूपी के गोरखपुर में धार्मिक माहौल खराब करने का मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने हनुमान मंदिर में आरती के दौरान महिलाओं के ऊपर मांस का टुकड़ा फेंक दिया। इससे नाराज लोगों ने उसे पकड़कर पीट दिया। फिर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि पूछे जाने पर युवक बार-बार अपना बयान बदल रहा है। वहीं, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये मामला पिपराइच क्षेत्र के संकट मोचन हनुमान मंदिर का है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सोमवार की शाम को रेलवे स्टेशन के पास स्थित संकट मोचन मंदिर में आरती के दौरान एक व्यक्ति ने महिलाओं पर मांस के टुकड़े फेंक दिए। महिलाओं के चीखने-चिल्लाने पर अफरा-तफरी मच गई। मंदिर के बाहर मौजूद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। इसी बीच सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया।

जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान 35 वर्षीय उमेश यादव के रूप में हुई है।पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे में लग रहा था। वहीं, मौके पर पहुंचे चौरी-चौरा पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुराग सिंह ने कहा, ‘‘उमेश अपना बयान बदल रहा है। एक बार उसने दावा किया कि एक स्थानीय मांस विक्रेता ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था।’’

इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग थाने में जमा हो गए और मामले में कथित तौर पर शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें समझाया-बुझाया। अधिकारियों ने बताया कि उमेश हाल में हैदराबाद में रंगाई-पुताई का काम करके घर लौटा था।

ये भी पढ़ें:भारी बारिश से एक बार फिर उफान पर यमुना नदी, आगरा के 35 गांवों में बाढ़ का खतरा

मंदिर के पास गंगा में डूबने से बच्चे की मौत

उधर, प्रयागराज के शिवकुटी क्षेत्र में गंगेश्वर महादेव मंदिर के गंगा नदी में बालक की डूबने से मौत गयी है। पुलिस ने बताया कि सोमवार देर शाम रविशंकर मिश्र अपने बेटे 8 साल के कुशाग्र को अपने साथ बाइक पर घुमाने के लिए ले गए थे। गंगेश्वर महादेव मंदिर के पास गंगा किनारे रोड पर बाइक रोककर वह फोन पर बात करने लगे। इस दौरान कुशाग्र खेलते-खेलते सड़क किनारे से फिसलकर गंगा में गिर गया। आसपास मौजूद लोगों को जब तक समझ में आता, तब तक वह गहरे पानी में समा चुका था।

