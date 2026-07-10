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सात फेरों के समय देवर ने दुल्हन संग कर दी अजीब हरकत, मंडप के नीचे ही चल गए लात-घूंसे

By Dinesh Rathour
अतरौली (हरदोई)
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हरदोई में शादी-समारोह के दौरान दुल्हे के भाई की हरकत के कारण महाभारत हो गई। सात फेरों के समय दूल्हे के भाई ने दुल्हन का पल्लू खींच दिया इस पर मंडप के नीचे ही लात-घूंसे चलने लगे।

सात फेरों के समय देवर ने दुल्हन संग कर दी अजीब हरकत, मंडप के नीचे ही चल गए लात-घूंसे

Dulha-Dulhan News: यूपी के हरदोई में शादी-बारात के दौरान हंगामा हो गया है। बुधवार की रात आई बारात में दूल्हे के भाई की हरकत ने मंडप के नीचे ही महाभारत करवा दी। अतरौली थाना क्षेत्र के नेवादा विजय गांव में सात फेरों के दौरान दूल्हे के भाई ने दुल्हन का पल्लू खींच लिया। इस बात से गुस्साए लड़की वालों ने हंगामा कर दिया। देखते ही देखते दोनों ओर से लात-घूंसे चलने लगे। विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि विवाह की रस्में बीच में ही रोकनी पड़ गईं।

मामला थाने तक पहुंचा और दूल्हा-दुल्हन को भी ससुराल जाने से पहले अतरौली थाने जाना पड़ा। गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद अधूरी रस्में पूरी कराकर दुल्हन की विदाई कराई गई। नेवादा विजय गांव निवासी राजकुमार की पुत्री नन्ही का विवाह सीतापुर जनपद के गांव व थाना रामपुर कला निवासी दिनेश पुत्र पैरू के साथ तय था। बुधवार को बारात निर्धारित समय दिन में गांव पहुंची। स्वागत और अन्य रस्मों के बाद रात में विवाह की रस्में शुरू हुईं। बताते हैं कि अंतिम फेरों के दौरान दूल्हे के छोटे भाई मुकेश ने हंसी मजाक करते हुए दुल्हन का पल्लू खींच दिया। इस पर दुल्हन के चाचा पिंकू ने आपत्ति जताई। इससे दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई।

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मारपी में दूल्हा समेत कई लोग घायल

बताते हैं कि दोनों पक्षों के कुछ लोग नशे में थे। इससे मामूली विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में दूल्हा दिनेश के सिर में भी हल्की चोट लग गई, जबकि कन्या पक्ष की ओर से दुल्हन का चचेरा भाई रामू भी मामूली रूप से घायल हो गया। हंगामे के चलते विवाह की रस्में बीच में ही रोकनी पड़ीं। इसके बाद मामला अतरौली थाने पहुंच गया। गुरुवार दोपहर दोनों पक्ष थाने पहुंचे। गांव के प्रधान पति रामलखन की पहल पर दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई। काफी देर चली बातचीत के बाद आपसी सहमति से समझौता हो गया।

समझौते के बाद दोबारा डलवाए गए फेरे

समझौते के तहत घायलों के उपचार के लिए 4,500 रुपये दिलाए गए। समझौते के बाद दोनों पक्ष गांव लौटे। वहां शाम को अधूरी रह गईं दो भांवरें पूरी कराई गईं। दूल्हे दिनेश ने दुल्हन नन्ही की मांग में सिंदूर भरकर विवाह की शेष रस्में पूरी कीं। इसके बाद परिजनों ने खुशी-खुशी दुल्हन को विदा किया। थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समझौता हो गया है। किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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