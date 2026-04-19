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चेकिंग के दौरान हिस्ट्रीशीटर और गांजा तस्करों ने पुलिस को मारी टक्कर, कार चढ़ाने का प्रयास, दोनों गिरफ्तार

Apr 19, 2026 08:09 pm ISTDinesh Rathour लोधा (अलीगढ़)
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अलीगढ़ में चेकिंग के दौरान का सवार गांजा तस्करों ने पुलिसकर्मियों पर जान से मारने की नीयत से टक्कर मार दी। उन पर कार चढ़ाने का प्रयास करते हुए भागने लगे। टीम ने पीछा करके घेराबंदी की।

चेकिंग के दौरान हिस्ट्रीशीटर और गांजा तस्करों ने पुलिस को मारी टक्कर, कार चढ़ाने का प्रयास, दोनों गिरफ्तार

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ में चेकिंग के दौरान का सवार गांजा तस्करों ने पुलिसकर्मियों पर जान से मारने की नीयत से टक्कर मार दी। उन पर कार चढ़ाने का प्रयास करते हुए भागने लगे। टीम ने पीछा करके घेराबंदी की, जिससे आरोपियों की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस ने मौके से दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक हिस्ट्रीशीटर है। इनके पास से 26 किलो गांजा, दो मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुई हैं।

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि शनिवार रात शहर के सभी थाना क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में थाना रोरावर पुलिस टीम ने एचपी पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक संदिग्ध गाड़ी को रोकने प्रयास किया। तभी गाड़ी में बैठे आरोपियों ने पुलिस टीम को जान से मारने की नीयत से टक्कर मारी और तेजी से गाड़ी को भगा ले गए। इससे खलबली मच गई।

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अनियंत्रित होकर खेत में पलटी कार

पुलिस ने कार का पीछा करते हुए कुछ ही दूरी पर गांव रुस्तमपुर के पास उसे पकड़ लिया। इस दौरान खुद को घिरता देख आरोपियों की कार अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। पुलिस ने मौके से कमालपुर निवासी इसराईल पुत्र गफ्फार खां (हाल निवासी जीवनगढ़ पुलिया के पास), गोधा कस्बा निवासी अख्तर पुत्र अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 26 किलो 75 ग्राम गांजा, दो मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त हुंडई आई-10 कार बरामद की गई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर रोरावर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

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अकराबाद से गांजा लाए थे आरोपी

अख्तर गोरई थाने का हिस्ट्रीशीटर है। इस पर हत्या, मारपीट, एनडीपीएस, एक्साइज एक्ट समेत कुल सात मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, इसराइल पर भी मारपीट व छेड़छाड़ समेत छह मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अकराबाद क्षेत्र निवासी मुन्ना से गांजा लाए थे। काफी समय से यह काम कर रहे हैं। आपराधिक कृत्य कर अर्जित रुपयों से ही कार व मोबाइल फोन खरीदे थे। गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर रोरावर सुबोध कुमार, एसआई विनीत कुमार, दीपक यादव, हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, कांस्टेबल रोबिन कुमार व कांस्टेबल विनय कुमार शामिल हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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