Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDuring raid Raebareli Deputy Director Income Tax fell ill and was referred to Delhi for treatment
यूपी में छापेमारी के दौरान आयकर के डिप्टी डायरेक्टर की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली रेफर

यूपी में छापेमारी के दौरान आयकर के डिप्टी डायरेक्टर की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली रेफर

संक्षेप:

रायबरेली में लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज परिसर में संचालित आनंदा डेयरी, सामर्थ्य एवं मदर डेयरी के प्लांट में चल रही आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान शनिवार शाम डिप्टी डायरेक्टर कुमार सौम्य की तबीयत अचानक से बिगड़ गई।

Jan 18, 2026 08:43 pm ISTDinesh Rathour लालगंज (रायबरेली)
share Share
Follow Us on

- तीन दिन चली छापेमारी के बाद देर रात वापस गए आयकर अधिकारी

- प्लांट में कामकाज बहाल कर्मचारी कुछ भी बोलने से कर रहे परहेज

लालगंज (रायबरेली) संवाददाता। यूपी के रायबरेली में लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज परिसर में संचालित आनंदा डेयरी, सामर्थ्य एवं मदर डेयरी के प्लांट में चल रही आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान शनिवार शाम डिप्टी डायरेक्टर कुमार सौम्य की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर आयकर टीम उन्हें तत्काल लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएससी) लेकर पहुंची। जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर सत्यजीत सिंह ने उनका प्राथमिक उपचार किया।

प्राथमिक उपचार के बाद आयकर विभाग की टीम डिप्टी डायरेक्टर कुमार सौम्य को आनंदा डेयरी प्लांट से लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। लालगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित आनंदा डेयरी प्लांट में बीते तीन दिनों से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही थी। शनिवार देर रात लगभग दस बजे आयकर विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी कार्रवाई समाप्त कर वापस लौट गए।

छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मीडिया को कोई भी जानकारी देने से इनकार किया। आयकर विभाग एवं सुरक्षा कर्मियों के जाने के बाद डेयरी और कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। रविवार सुबह डेयरी व कोल्ड स्टोरेज में कामकाज पूर्व की भांति शुरू हो गया। डेयरी व कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन भी किसी भी जानकारी को मीडिया से साझा करने से बचता रहा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Raebareli Latest News Income Tax Raid Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |