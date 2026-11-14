जुताई के दौरान खेत से आने लगी रोने की आवाज, जमीन से मिली बच्ची को पाकर खुशी से उछल पड़ा दंपति
एटा में खेत जुताई के दौरान एक किसान दंपति उस समय उछल पड़ा जब उन्हें जमीन में मिट्टी से सनी हुई बच्ची मिली। बच्ची को पाकर किसान परिवार बेहद खुश है, उनके परिवार में छह बेटे थे, लेकिन बेटी नहीं थी।
Etah News: कहते हैं मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। ऐसा ही नजारा यूपी के एटा जिले से सामने आया है। यहां एक किसान के खेत में बेरहम दुधमुही बच्ची को मारने के उद्देश्य से जमीन में दबाकर चला गया। किसान दंपति खेत की जुताई करने के लिए पहुंचा। किसान हल से खेत की जुताई कर रही रहा था कि अचानक से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। किसान दंपति ने जब पास जाकर देखा तो जमीन में एक बच्ची मिली। बच्ची के मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। किसान के परिवार में पहले से छह बेटे हैं, लेकिन उनकी बेटी नहीं थी। खेत में बच्ची को पाकर किसान दंपति का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसान बच्ची को तुरंत अस्पताल लेकर गया, जहां उसने इलाज कराया। बच्ची को किसान ने अपना लिया है।
पूरा मामला एटा जिले के जवाहर खैला नगला बांजारा गांव का है। यहां के रहने वाले किसान जितेंद्र सिंह ने अपने चाचा शिवराम का खेत बताई पर लिया हुआ था। जितेंद्र ने बताया कि इस समय गेहूं की बुवाई के लिए खेतों में जुताई चल रही है। वह अपनी पत्नी रीना देवी के साथ खेत पर हल से जुताई करने के लिए गया था। इसी दौरान उन्हें एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। वह और उसकी पत्नी ने जब पास जाकर देखा तो एक बच्ची जमीन में दबी हुई थी। बच्ची मिट्टी से पूरी तरह से सनी थी और उसके मुंह में भी कुछ मिट्टी भरी थी। मिट्टी हटाई तो बच्ची जिंदा थी और वह जोर-जोर से रो रही थी। जितेंद्र ने बिना देर किए बच्ची को उठाया और उसे अस्पताल लेकर गए। बच्ची की हालत देखकर डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। बच्ची की हालत में सुधार होने के बाद जितेंद्र बच्ची को घर ले गया।
बेटी पाकर खुशी से उछल पड़ा किसान
किसान जितेंद्र के परिवार में पहले से छह बेटें हैं, लेकिन उनकी कोई बेटी नहीं है। लेकिन खेत से मिली बच्ची को पाकर उनके परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं है। जितेंद्र ने बताया कि सबसे बड़ा बेटा शुभम 20 साल का है, जबकि अमन कुमार और 17 साल का जुडवा बेटे आकाश और विकास हैं। उनके बेटों को भी बहन होने की कमी खलती थी। बच्ची के मिलने से उनका परिवार बेहद खुश है। वह खेत से मिली बच्ची को अपनाएंगे। जितेंद्र ने बच्ची को परिवार का हिस्सा बनाकर उसका पालन-पोषण करने का फैसला लिया है। इस मामले को लेकर क्षेत्र में जोरों पर चर्चा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
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