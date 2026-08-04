कांवड़ यात्रा के बीच गूंजी किलकारी, महिला ने जुड़वा बेटों को दिया जन्म, SSP ने कार्तिकेय और गणेश रखा नाम

कांवड़ यात्रा के बीच एक महिला कांवड़िया की गोद में किलकारी गूंजी। नीलकंठ से कांवड़ लेकर आ रही महिला ने जिला महिला अस्पताल में जुड़वा बेटों को जन्म दिया। सूचना मिलने पर एसएस अस्पताल पहुंचकर महिला और बच्चों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने बच्चों का नाम कार्तिकेय और गणेश रखा।

UP News: सावन के पावन महीने और कांवड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर में सोमवार को महिला कांवड़िया की गोद में किलकारी गूंजी। नीलकंठ से कांवड़ लेकर आ रही दिल्ली के भलस्वा की रहने वाल नेहा ने जिला महिला अस्पताल में जुड़वा बेटों को जन्म दिया। सात माह में डिलिवरी के कारण दोनों बच्चों को अस्पताल स्टाफ ने एसएनसीयू (स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट) में भर्ती कर परिजनों को सूचना दी। एसएसपी संजय वर्मा ने अस्पताल पहुंचकर महिला और बच्चों का हाल जाना। साथ ही बच्चों का नाम कार्तिकेय और गणेश नाम रखने का सुझाव दिया। वहीं, इससे जुड़े कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

दिल्ली के भलस्वा की रहने वाली 20 साल की नेहा अपनी साथी महिला कांवड़ियों के साथ शनिवार को कांवड़ लेने ऋषिकेश से आगे नीलकंठ पहुंची थी, वहां से कांवड़ उठा कर सभी सोमवार को मुजफ्फरगनर की सीमा में पहुंच गए। मुजफ्फरनगर पहुंचने पर सात महीने की गर्भवती नेहा को प्रसव पीड़ा हुई, इस दौरान उनके साथ वाले लोग आगे निकल गए। नेहा का दर्द देखकर अन्य कांवड़ियों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस जीप से ही उसे लेकर जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया और अपनी कांवड़ लेकर आगे की ओर बढ़ गए। जिला महिला अस्पताल में चिकित्सकों ने डिलीवरी की स्थिति देख डिलीवरी प्रक्रिया पूर्ण की।

सीएमओ ने जाना हाल महिला कांवड़िये के जुड़वा बच्चे होने की सूचना पर सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया भी उनका हालचाल जानने महिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने महिला को पुष्पगुच्छ भेंट कर उसके जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं दीं और डॉक्टरों से उपचार की जानकारी ली। सीएमओ का कहना है कि जच्चा और दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ्य हैं।

एसएसपी ने दिया नाम जानकारी मिलने पर एसएसपी संजय वर्मा नेहा और बच्चों को देखने पहुंचे। सावन के पहले सोमवार को नेहा की जिंदगी में दो बेटों के एक साथ आने पर बधाई दी। उन्होंने बच्चों के लिए उपहार और फल भेंट किए। एसएसपी ने नेहा से सहमति लेते हुए बेटों का नाम कार्तिकेय और गणेश रखने का सुझाव देते हुए नामकरण किया। अस्पताल स्टॉफ और पुलिसकर्मियों ने नेहा को बधाई दी।