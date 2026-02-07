SIR नोटिसों की सुनवाई के दौरान चकबंदी अधिकारी को आया हार्ट अटैक, दिल्ली एम्स रेफर

संक्षेप: मैनपुरी सदर तहसील के सभागार में एसआईआर के नोटिसों की सुनवाई कर रहे चकबंदी अधिकारी को दिल का दौरा पड़ गया। आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां से उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

यूपी के मैनपुरी सदर तहसील के सभागार में एसआईआर के नोटिसों की सुनवाई कर रहे चकबंदी अधिकारी को दिल का दौरा पड़ गया। आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां से उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दिल्ली एम्स भेजा गया है। चकबंदी अधिकारी की तबीयत खराब हुई तो प्रशासन में हड़कंप मच गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शनिवार को चकबंदी अधिकारी सतीश कुमार गुप्ता पुत्र जोहरी सिंह निवासी ऑफीसर कॉलोनी कोतवाली मैनपुरी सदर तहसील के सभागार में एसआईआर के नोटिसों की सुनवाई करने पहुंचे थे। दोपहर 12:30 के करीब अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और वह गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें साथी कर्मचारी जिला अस्पताल लेकर आए। जहां उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जहां उपचार के बाद उन्हें दिल्ली मेडिकल कॉलेज एम्स भेज दिया गया।

बनारस के रहने वाले हैं चकबंदी अधिकारी बताया गया है कि उनकी तबीयत पहले से खराब थी। उन्होंने पहले भी अटैक पड़ चुका है। सैफई मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने उन्हें ओपन हार्ट सर्जरी के लिए सुझाव दिया तो उन्हें तत्काल दिल्ली रवाना कर दिया गया। चकबंदी अधिकारी मूल रूप से बनारस के रहने वाले हैं। परिवार के लोगों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है।