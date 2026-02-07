Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsDuring hearing SIR notice consolidation officer suffered heart attack and was referred to AIIMS Delhi
SIR नोटिसों की सुनवाई के दौरान चकबंदी अधिकारी को आया हार्ट अटैक, दिल्ली एम्स रेफर

संक्षेप:

Feb 07, 2026 09:04 pm IST
यूपी के मैनपुरी सदर तहसील के सभागार में एसआईआर के नोटिसों की सुनवाई कर रहे चकबंदी अधिकारी को दिल का दौरा पड़ गया। आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां से उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दिल्ली एम्स भेजा गया है। चकबंदी अधिकारी की तबीयत खराब हुई तो प्रशासन में हड़कंप मच गया।

शनिवार को चकबंदी अधिकारी सतीश कुमार गुप्ता पुत्र जोहरी सिंह निवासी ऑफीसर कॉलोनी कोतवाली मैनपुरी सदर तहसील के सभागार में एसआईआर के नोटिसों की सुनवाई करने पहुंचे थे। दोपहर 12:30 के करीब अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और वह गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें साथी कर्मचारी जिला अस्पताल लेकर आए। जहां उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जहां उपचार के बाद उन्हें दिल्ली मेडिकल कॉलेज एम्स भेज दिया गया।

बनारस के रहने वाले हैं चकबंदी अधिकारी

बताया गया है कि उनकी तबीयत पहले से खराब थी। उन्होंने पहले भी अटैक पड़ चुका है। सैफई मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने उन्हें ओपन हार्ट सर्जरी के लिए सुझाव दिया तो उन्हें तत्काल दिल्ली रवाना कर दिया गया। चकबंदी अधिकारी मूल रूप से बनारस के रहने वाले हैं। परिवार के लोगों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है।

मैनपुरी एसडीएम सदर अभिषेक कुमार ने बताया, चकबंदी अधिकारी की तबीयत खराब हुई तो उन्हें तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। जहां से उन्हें तहसीलदार सदर के साथ सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहां से उन्हें दिल्ली ओपन हॉर्ट सर्जरी के लिए रेफर कर दिया गया है।

लेखक के बारे में

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

