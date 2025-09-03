कानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, अनियंत्रित लोडर की चपेट में आकर आधा दर्जन किन्नर घायल

कानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान एक अनियंत्रित लोडर की चपेट में आकर आधा दर्जन किन्नर घायल हो गए। जबकि एक महिला की मौत हो गई। घटना के समय किन्नर डांस कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी किन्नरों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया हं।

पनकी नहर में मंगलवार रात किन्नर समाज के लोग गणेश विसर्जन करने गए थे। अभी वह लोग नहर के पास छठ पूजा रोड पर विसर्जन के दौरान जमकर डांस कर रहे थे। इसी दौरान उनके पीछे चल रहे लोडर का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर उतर गया। तभी लोडर में बैठे एक बच्चे ने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। जिसके चलते अचानक लोडर अनियंत्रित हो गया। लोडर की चपेट में आकर आधा दर्जन किन्नर घायल बताए जा रहे हैं। वहीं लीडर की चपेट में आकर मस्वानपुर निवासी महिला रानी देवी ने दम तोड़ दिया।आनन फानन में सभी घायल किन्नरों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक किन्नर की हालत गंभीर बताई जा रही है। कल्याणपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि हादसे में एक महिला की मौत हुई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।