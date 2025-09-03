During Ganesh immersion in Kanpur 6 transgenders injured after being hit by an uncontrolled loader कानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, अनियंत्रित लोडर की चपेट में आकर आधा दर्जन किन्नर घायल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, अनियंत्रित लोडर की चपेट में आकर आधा दर्जन किन्नर घायल

कानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान एक अनियंत्रित लोडर की चपेट में आकर आधा दर्जन किन्नर घायल हो गए। जबकि एक महिला की मौत हो गई। घटना के समय किन्नर डांस कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी किन्नरों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया हं।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुरWed, 3 Sep 2025 11:11 PM
यूपी के कानपुर के पनकी नहर के पास छठ पूजा रोड पर गणेश विसर्जन के दौरान अनियंत्रित लोडर की चपेट में आकर आधा दर्जन किन्नर घायल हो गए। जबकि एक महिला की मौत हो गई। घटना के समय किन्नर डांस कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी किन्नरों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया हं। वहीं महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पनकी नहर में मंगलवार रात किन्नर समाज के लोग गणेश विसर्जन करने गए थे। अभी वह लोग नहर के पास छठ पूजा रोड पर विसर्जन के दौरान जमकर डांस कर रहे थे। इसी दौरान उनके पीछे चल रहे लोडर का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर उतर गया। तभी लोडर में बैठे एक बच्चे ने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। जिसके चलते अचानक लोडर अनियंत्रित हो गया। लोडर की चपेट में आकर आधा दर्जन किन्नर घायल बताए जा रहे हैं। वहीं लीडर की चपेट में आकर मस्वानपुर निवासी महिला रानी देवी ने दम तोड़ दिया।आनन फानन में सभी घायल किन्नरों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक किन्नर की हालत गंभीर बताई जा रही है। कल्याणपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि हादसे में एक महिला की मौत हुई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

बस्ती में ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज

उधर, बस्ती जिले के कोतवाली में ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत प्रदेश का पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली क्षेत्र में बधाई मांगने गए किन्नरों के साथ दो सितंबर को मारपीट की गई थी। आरोप है कि उन्हें अपमानित करने के साथ कपड़ा फाड़कर पर्स में रखे चार हजार रुपये आदि सामान छीन लिया गया। इस दौरान किन्नर समुदाय के तीन लोगों से लैंगिक भेदभाव किया गया।

