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सास के अंतिम संस्कार के समय सरयू किनारे से दामाद खींच ले गया था मगरमच्छ, 24 घंटे बाद मिला शव

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के गोंडा में सास के अंतिम संस्कार के समय सरयू किनारे से दामाद खींच ले गया मगरमच्छ था। शव मौके से करीब दो किमी दूर गुरुवार को मिला है। 24 घंटे के बाद शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा।

सास के अंतिम संस्कार के समय सरयू किनारे से दामाद खींच ले गया था मगरमच्छ, 24 घंटे बाद मिला शव

UP News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सरयू तट पर अंतिम संस्कार के वक्त मगरमच्छ का शिकार बने युवक का शव मौके से करीब दो किमी दूर गुरुवार को मिला है। 24 घंटे के बाद शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

थाना क्षेत्र के सोनौली मोहम्मदपुर उदयभान पाही के पास सरयू नदी में सास उर्मिला देवी के दाह संस्कार में शामिल होने ग्रेटर नोएडा से आए एक युवक को स्नान के दौरान मगरमच्छ ने पानी में खींच लिया था। जानकारी के अनुसार सिग्मा परी चौक ग्रेटर नोएडा निवासी दीपक (30 वर्ष) की शादी लगभग 7 वर्ष पूर्व उमरी निवासी लालचंद शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा की पुत्री रेखा से हुई थी। दंपति की एक चार वर्षीय मासूम पुत्री भी है।

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मगरमच्छ ने अचानक दीपक पर हमला कर उसे पानी के भीतर खींच लिया था

बताया जाता है कि दीपक एक निजी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। परिजनों के अनुसार दीपक खुद कार चलाकर बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे नोएडा से अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने आया था। दाह संस्कार के बाद परिवार और रिश्तेदार सरयू नदी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान नदी में मौजूद मगरमच्छ ने अचानक दीपक पर हमला कर उसे पानी के भीतर खींच लिया था।

युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देखते ही देखते दीपक गहरे पानी में समा गया और कुछ ही देराें में आंखों से ओझल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए युवक की तलाश शुरू कर दी और काफी देर तक पानी में खोजबीन करते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों के साथ राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया। युवक का शव नहीं मिलने पर प्रशासन ने एसडीआरएफ टीम को भी मौके पर बुलाया। टीम ने कई घंटों तक गहरे पानी में सर्च ऑपरेशन चलाया। काफी मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद किया गया। युवक की लाश मिलने के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गांव में भी घटना के बाद शोक का माहौल है। प्रभारी निरीक्षक चंदन कुमार ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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