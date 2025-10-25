Hindustan Hindi News
रिश्ता करके फंस गए लड़की वाले, फलदान के समय बदले लड़के वालों के मिजाज, दूल्हा हो गया फरार

संक्षेप: झांसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शुक्रवार की देर रात ग्राम पंचायत रौनी में फलदान की रस्म के दौरान विवाद हो गया। वर पक्ष ने अचानक 10 लाख रुपये की डिमांड कर दी।

Sat, 25 Oct 2025 04:26 PMDinesh Rathour झांसी/मऊरानीपुर
शादी-बारात को लेकर झांसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शुक्रवार की देर रात ग्राम पंचायत रौनी में फलदान की रस्म के दौरान विवाद हो गया। वर पक्ष ने अचानक 10 लाख रुपये की डिमांड कर दी। इसके बाद दूल्हे ने रिश्तेदारों संग मिलकर वधु पक्ष को कमरे में बंद कर दिया। यह आरोप वधू पक्ष ने लगाए हैं। बाद में सभी फरार हो गए, जिससे रिश्ता टूट गया। कुछ ही पल में दुल्हन के अरमान चकनाचूर हो गए। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

गांव मथुपुरा प्रधान बालमुकुंद अहिरवार के भाई चतुर्भुज अहिरवार की बेटी का रिश्ता गांव रौनी के रहने वाले आशाराम के बेटे पुष्पेंद्र अहिरवार से एक साल पहले तय हुआ था। जिसमें अंगूठी, जंजीर सहित लाखों रुपए नगद दिए थे। फलदान की रस्म बाकी रह गई थी। 22 नवंबर को शादी होनी थी। शुक्रवार की रात बालमुकुंद, चतुर्भुज अहिरवार फलदान (पक्यात) करने ड्राईफ्रूट, फल, उपहार, कपड़े, बर्तन, जेवर सहित तय की गई रकम लेकर गांव रौनी गए थे। नाते-रिश्तेदार बैठे थे तभी दूल्हा पक्ष ने पांच लाख रुपए की डिमांड और कर दी। बालमुकुंद ने बताया कि पांच लाख रुपये हुई थी।

पक्का करने में एक लाख रुपये, एक अंगूठी दी थी। कुछ पैसे देने थे। यहां आने पर एक जंजीर दे दी। एक लाख रुपये बाकी रह गए थे। रात में रस्म के बीच लड़का उठकर चला गया। रिश्तेदार चले गए। दरवाजा बंद कर लिया। फिर भाग गए। अब जो भी हमारा खर्च हुआ है। वह दिया जाए। पहले, एक लाख रुपये से पक्का किया गया था। सूचना पर पहुंची कोतवाली मऊरानीपुर थाना पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। कोतवाली प्रभारी विद्यासागर सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। जांच कराई जा रही है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बोला, पीड़ित पिता

पीड़ित पिता चतुभुर्ज अहिरवार ने बताया कि साहब हम बर्बाद हो गए। घर में शादी की पूरी तैयारियां हो गई हैं। कार्ड छप गए हैं। निमंत्रण दे दिया है। आशाराम अहिरवार का बेटा पुष्पेंद्र मान नहीं रहा है। इनकी लगातार डिमांड बढ़ती गई। अगर रिश्ता नहीं करना था तो पहले बता देने चाहिए था। बीच रस्म से लड़का उठकर भाग गया। शनिवार सुबह पांच बजे तक इंतजार करते थे। बोले, 10 लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं। 50-60 नाते-रिश्तेदार जहां के तहां बैठे हैं।

मथुपुरा प्रधान बालमुकुंद अहिरवार ने बताया कि भाई की बेटी का रिश्ता तय हुआ है। लड़का मुंसिफ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। इस वजह से बात मान गए। ओली कार्यक्रम में भी काफी खर्चा हुआ। कल फलदान लेकर गए थे। इसकी वीडियोग्राफी कराई गई। शुरूआत में पांच लाख की बात थी। गुंजाइश न होने पर मना कर दिया था। बाद यह लोग उतने में मान गए थे। फिर एक लाख रुपये और बढ़ा थे। किसी तरह नाते-रिश्तेदारों से पूरा कर वह डिमांड भी पूरी की गई।

फिर आठ लाख की डिमांड की

मथुपुरा प्रधान ने बताया कि यह लोग दहेज की लालची हैं। लगातार एक-एक लाख बढ़ाते रहे। आरोप लगाया कि वर पक्ष ने आठ लाख रुपये शादी की बात कही। इसके लिए एकाध दिन का समय मांगा। डिमांड पूरी न करने पर ऐसे की सादा समारोह में बेटी की शादी को तैयार थे। रात जब फलदान लेकर गए तो 10 लाख रुपये की डिमांड कर दी। यहां से उपहार सहित अन्य सामान और तीन-चार लाख रुपए ले गए है।

कोर्ट में करेंगे हिसाब

मथुपुरा प्रधान व पीड़ित पिता ने बताया कि लड़की पक्ष ने काफी खर्चा कर दिया है। फिर भी वह नहीं मान रहे हैं। उनसे अब तक हुए खर्च का हिसाब मांगा तो कहते हैं कि अब वह लोग कोर्ट के द्वारा हिसाब करेंगे। जबकि अब लड़की पक्ष के पांच लाख रुपए रख लिए। एक जंजीर, एक अंगूठी, सहित अन्य सहित सामान भी दिया है। खाने-पीने का अलग है।

