मकान की खुदाई के दौरान जमीन से निकला 'खजाने' से भरा घड़ा, एसटीएफ बातकर उठा ले गए कार सवार

गोंडा के बाबा गडामदास की कुट्टी पर एक खंडहर की खुदाई में गुरुवार को चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा निकला। तभी एक कार से कुछ लोग पहुंचे और अपने को एसटीएफ का बताकर सिक्कों का घड़ा ले लिया और फरार हो गए। बताया जाता है कि गुरुवार को कोतवाली देहात अंतर्गत ठकुरापुर ग्रामदास बाबा कुट्टी पर खपरैल खंडहर मकान की खुदाई जेसीबी से हो रही थी। अचानक खुदाई करते समय जमीन से एक घड़ा निकला जिसमें 509 चांदी के सिक्के थे। देखते ही देखते एक कार मंदिर पर पहुंच गई। कार से उतरे लोगों ने अपने आप को एसटीएफ से होना बताया और बाबा गडामदास के नाम से विख्यात रंगराज मंदिर के पुजारी से खुदाई में निकला चांदी के सिक्के से भरा घड़ा लेकर फरार हो गए।