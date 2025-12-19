मकान की खुदाई के दौरान जमीन से निकला 'खजाने' से भरा घड़ा, एसटीएफ बातकर उठा ले गए कार सवार
गोंडा के बाबा गडामदास की कुट्टी पर एक खंडहर की खुदाई में गुरुवार को चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा निकला। तभी एक कार से कुछ लोग पहुंचे और अपने को एसटीएफ का बताकर सिक्कों का घड़ा ले लिया।
गोंडा के बाबा गडामदास की कुट्टी पर एक खंडहर की खुदाई में गुरुवार को चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा निकला। तभी एक कार से कुछ लोग पहुंचे और अपने को एसटीएफ का बताकर सिक्कों का घड़ा ले लिया और फरार हो गए। बताया जाता है कि गुरुवार को कोतवाली देहात अंतर्गत ठकुरापुर ग्रामदास बाबा कुट्टी पर खपरैल खंडहर मकान की खुदाई जेसीबी से हो रही थी। अचानक खुदाई करते समय जमीन से एक घड़ा निकला जिसमें 509 चांदी के सिक्के थे। देखते ही देखते एक कार मंदिर पर पहुंच गई। कार से उतरे लोगों ने अपने आप को एसटीएफ से होना बताया और बाबा गडामदास के नाम से विख्यात रंगराज मंदिर के पुजारी से खुदाई में निकला चांदी के सिक्के से भरा घड़ा लेकर फरार हो गए।
सूचना पर जांच करने पहुंची पुलिस को कोई चांदी के सिक्के नहीं मिलने की बात बताई गई। इसके बाद पुलिसकर्मी वापस लौट गए। वहीं कुछ देर बाद बाबा से फर्जी एसटीएफ का जवान बनकर चांदी का सिक्का ले लिए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने बताया कि जेसीबी मालिक ने इसकी सूचना कटहाघाट निवासी एक व्यक्ति को दी थी। देहात कोतवाली के इंस्पेक्टर शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि चार-पांच अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस टीम घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जल्द ही इसका खुलासा कर दिया जायेगा। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है।