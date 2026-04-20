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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निरीक्षण के समय कमांडो ने की विधायक के साथ 3 बार अभद्रता, धकेला भी

Apr 20, 2026 02:32 pm ISTDeep Pandey फिरोजाबाद, हिन्दुस्तान
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यूपी के फिरोजाबाद अस्पताल  में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निरीक्षण के समय कमांडो ने सदर विधायक के साथ 3 बार अभद्रता की। उनको पीछे की ओर धकेला और दूर हटाने की कोशिश की।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निरीक्षण के समय कमांडो ने की विधायक के साथ 3 बार अभद्रता, धकेला भी

UP News: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के लिए रविवार को आए प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जैसे ही मेडिकल कालेज परिसर में पहुंचे वैसे ही उनके कमांडो ने उनको घेर लिया। भाजपा के सदर विधायक मनीष असीजा जैसे ही डिप्टी सीएम के करीब पहुंचे तो कमांडो ने आमजन समझकर उनको पीछे की ओर धकेला और दूर हटाने की कोशिश की। इस तरह पूरे 40 मिनट के निरीक्षण के दौरान तीन बार कमांडो ने हरकतें कीं। इसको लेकर विधायक ने गुस्सा जाहिर किया तब कमांडो को अपनी गलती का अहसास हुआ।

रविवार को मेडिकल कालेज के 200 शैय्या का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ने कार से उतरकर जैसे ही अपना निरीक्षण शुरू किया तो उनके साथ भाजपा विधायक मनीष असीजा, जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह और महानगर अध्यक्ष डॉ. सतीश दिवाकर चलने लगे। इसी बीच कमांडो ने डिप्टी सीएम के करीब चल रहे विधायक को रोका और पीछे रहने को कहा। मरीजों और तीमारदारों से बात करते समय भी कमांडो ने विधायक के साथ फिर यही हरकत की।

विधायक ने कमांडो को उसकी गलती का अहसास कराया

200 शैय्या में ऊपरी तल पर भर्ती मरीजों से मिलने जा रहे डिप्टी सीएम के करीब चल रहे विधायक असीजा को फिर उसी कमांडो ने पीछे रहने की हिदायत देकर रोकने की कोशिश की तो विधायक गुस्से में आ गए। उन्होंने कमांडो को उसकी गलती का अहसास कराया और बताया कि यह तुमने तीसरी बार उनको धकेला है। सदर विधायक असीजा ने अपना परिचय देते हुए कमांडो से गुस्से में बात की तो कमांडो आगे करीब 25 मिनट के निरीक्षण में विधायक से दूरी बनाकर रहा।

मरीज और तीमारदार के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए

वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. योगेश गोयल को डिप्टी सीएम ने जाते समय अपनी गाड़ी रोककर बुलाया और कहा कि अस्पताल परिसर में किसी से अभद्रता की शिकायत नहीं आनी चाहिए। कोई भी अस्पताल में आए तो उसके साथ सभ्य तरीके से बात की जाए। मरीज और तीमारदार के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। आगे इस तरह की शिकायतें न आएं इसको लेकर ठोस रणनीति बनाई जाए।

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मरीज को खुद चादर ओढ़ाई डिप्टी सीएम ने

डिप्टी सीएम इसके बाद 200 शैया में बने एमआईसीयू में पहुंचे। उन्होंने मरीज राजकुमारी का हाल जाना। मरीजों के ऊपर चादर नहीं उड़ाए जाने पर नारजगी जताई और राजकुमारी को खुद अपने हाथों से चादर को ओढ़ाया। यहीं पर भर्ती मरीज दिलीप से हालचाल जानकर कहा कि चिकित्सक तेजी से आपके लिए काम करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं।

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प्रसूताएं पहले से परेशान, डिस्टर्व करना गलत

डिप्टी सीएम जैसे ही 100 शैया में निरीक्षण के लिए पहुंचे तो अस्पताल प्रशासन ने पहले से ही प्रसूताओं से मिलने और उनको गोदभराई के लिए फलों की टोकरी भेंट करने की तैयारी कर ली थी। डिप्टी सीएम सादगी से महिलाएं के वार्ड में पहुंचे और एक महिला से बात की। इसके बाद से लौट आए और फलों की टोकरी को महिला मरीजों को अस्पताल प्रशासन से वितरण के लिए कहा। बोले प्रसूताएं पहले से दर्द से गुजरी हैं और अब उनको और डिस्टर्ब न किया जाए।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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