डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निरीक्षण के समय कमांडो ने की विधायक के साथ 3 बार अभद्रता, धकेला भी

यूपी के फिरोजाबाद अस्पताल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निरीक्षण के समय कमांडो ने सदर विधायक के साथ 3 बार अभद्रता की। उनको पीछे की ओर धकेला और दूर हटाने की कोशिश की।

UP News: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के लिए रविवार को आए प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जैसे ही मेडिकल कालेज परिसर में पहुंचे वैसे ही उनके कमांडो ने उनको घेर लिया। भाजपा के सदर विधायक मनीष असीजा जैसे ही डिप्टी सीएम के करीब पहुंचे तो कमांडो ने आमजन समझकर उनको पीछे की ओर धकेला और दूर हटाने की कोशिश की। इस तरह पूरे 40 मिनट के निरीक्षण के दौरान तीन बार कमांडो ने हरकतें कीं। इसको लेकर विधायक ने गुस्सा जाहिर किया तब कमांडो को अपनी गलती का अहसास हुआ।

रविवार को मेडिकल कालेज के 200 शैय्या का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ने कार से उतरकर जैसे ही अपना निरीक्षण शुरू किया तो उनके साथ भाजपा विधायक मनीष असीजा, जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह और महानगर अध्यक्ष डॉ. सतीश दिवाकर चलने लगे। इसी बीच कमांडो ने डिप्टी सीएम के करीब चल रहे विधायक को रोका और पीछे रहने को कहा। मरीजों और तीमारदारों से बात करते समय भी कमांडो ने विधायक के साथ फिर यही हरकत की।

विधायक ने कमांडो को उसकी गलती का अहसास कराया 200 शैय्या में ऊपरी तल पर भर्ती मरीजों से मिलने जा रहे डिप्टी सीएम के करीब चल रहे विधायक असीजा को फिर उसी कमांडो ने पीछे रहने की हिदायत देकर रोकने की कोशिश की तो विधायक गुस्से में आ गए। उन्होंने कमांडो को उसकी गलती का अहसास कराया और बताया कि यह तुमने तीसरी बार उनको धकेला है। सदर विधायक असीजा ने अपना परिचय देते हुए कमांडो से गुस्से में बात की तो कमांडो आगे करीब 25 मिनट के निरीक्षण में विधायक से दूरी बनाकर रहा।

मरीज और तीमारदार के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. योगेश गोयल को डिप्टी सीएम ने जाते समय अपनी गाड़ी रोककर बुलाया और कहा कि अस्पताल परिसर में किसी से अभद्रता की शिकायत नहीं आनी चाहिए। कोई भी अस्पताल में आए तो उसके साथ सभ्य तरीके से बात की जाए। मरीज और तीमारदार के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। आगे इस तरह की शिकायतें न आएं इसको लेकर ठोस रणनीति बनाई जाए।

मरीज को खुद चादर ओढ़ाई डिप्टी सीएम ने डिप्टी सीएम इसके बाद 200 शैया में बने एमआईसीयू में पहुंचे। उन्होंने मरीज राजकुमारी का हाल जाना। मरीजों के ऊपर चादर नहीं उड़ाए जाने पर नारजगी जताई और राजकुमारी को खुद अपने हाथों से चादर को ओढ़ाया। यहीं पर भर्ती मरीज दिलीप से हालचाल जानकर कहा कि चिकित्सक तेजी से आपके लिए काम करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं।