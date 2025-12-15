Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsDuring a race between two vehicles a car crushed an elderly man and then collided with a roadways busbus
दो गाड़ियों की रेस ने ली बुजुर्ग की जान, टक्कर मारने के बाद रोडवेज बस से भिड़ी कार

संक्षेप:

तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक बार फिर जान ले ली।  बिजनौर के धामपुर के सुभाष चौक पर दो गाड़ियों के बीच चल रही रेस के दौरान ईवनिंग वॉक पर निकले बुजुर्ग को कार ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार रोडवेज बस से टकरा गई, जबकि दोनों वाहन चालक मौके से फरार हो गए।

Dec 15, 2025 12:18 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां धामपुर कस्बे के सुभाष चौक पर मंगलवार शाम तेज रफ्तार दो गाड़ियों के बीच चल रही रेस एक बुजुर्ग की जान ले गई। ईवनिंग वॉक पर निकले बुजुर्ग को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद अनियंत्रित कार पास में खड़ी अनुबंधित रोडवेज बस से जा भिड़ी। दुर्घटना के बाद दोनों वाहनों के चालक मौके से फरार हो गए।

मुख्य डाकघर रोड स्थित पुरानी तहसील के पास रहने वाले 75 वर्षीय सतपाल सिंह रोजाना की तरह खाना खाने के बाद शाम की सैर पर निकले थे। जब वे सुभाष चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी पीछे से तेज रफ्तार थार और एक कार के बीच रेस चल रही थी। इसी दौरान कार चालक ने सतपाल सिंह को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर सामने खड़ी अनुबंधित रोडवेज बस से टकरा गई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि थार चालक भी वाहन छोड़कर भाग निकला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

कोतवाली प्रभारी मृदुल कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल मृतक के परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

उधर, बुलन्दशहर के सिंकदराबाद कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे-34 पर सुखलालपुर मोड़ पर सोमवार सुबह घने कोहरे के चलते दो ट्रकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक का चालक केबिन में बुरी तरह फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस ने बताया एक ट्रक स्पेयर पार्ट्स से भरा था, जिसे नेपाल सिंह चला रहा था। यह ट्रक हरियाणा फरीदाबाद से रुद्रपुर जा रहा था। वहीं दूसरा ट्रक धान से लदा था और दिल्ली की ओर जा रहा था। इसे पीलीभीत निवासी कौशल चला रहा था। कोहरे के कारण क्रॉसिंग के दौरान दोनों वाहन टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक कौशल काफी देर तक ट्रक के केबिन में फंसा रहा। उसके दोनों पैर केबिन में फंस गए। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस और एंबुलेंस स्टाफ की मशक्कत के बाद कौशल को केबिन से निकला जा सका और उसे एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

