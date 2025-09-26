Durga Pandal gates in Prayagraj were damaged by a storm प्रयागराज में आंधी से टूटा दुर्गा पंडाल का गेट, हाईटेंशन तार गिरने पर मची अफरा-तफरी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
प्रयागराज में आंधी से टूटा दुर्गा पंडाल का गेट, हाईटेंशन तार गिरने पर मची अफरा-तफरी

प्रयागराज में शुक्रवार रात आई तेज आंधी ने दुर्गा पूजा की तैयारियों पर भी असर डाल दिया। कटरा के समिया माई मंदिर के पास लगे पूजा पंडाल का विशाल गेट अचानक आंधी की चपेट में आकर टूट गया और सीधा 11 हजार वोल्टेज की हाईटेंशन लाइन पर जा गिरा।

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराजFri, 26 Sep 2025 11:20 PM
यूपी के प्रयागराज शहर में शुक्रवार रात आई तेज आंधी ने दुर्गा पूजा की तैयारियों पर भी असर डाल दिया। कटरा के समिया माई मंदिर के पास लगे पूजा पंडाल का विशाल गेट अचानक आंधी की चपेट में आकर टूट गया और सीधा 11 हजार वोल्टेज की हाईटेंशन लाइन पर जा गिरा। गेट गिरते ही तार टूट गए और वहां खड़ी एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते चारों ओर अंधेरा छा गया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि गेट गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के घरों से लोग दहशत में बाहर निकल आए। यह हादसा समिया माई पार्क के सामने रहने वाले विवेक सिंह भदौरिया के घर के पास हुआ। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एसडीओ पवन कुमार सिंह ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कराई ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न हो सके।

क्षतिग्रस्त तारों को काटकर सुरक्षित करने के बाद दूसरे ट्रांसफार्मर से लाइन चालू कराई गई। देर रात एक तरफ बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई, लेकिन कटरा के कुछ हिस्सों में अब भी सप्लाई बाधित है। उधर, तेज आंधी के कारण शहर के कई अन्य इलाकों में भी बिजली व्यवस्था चरमरा गई। कई जगहों पर पेड़ों की डालियां टूटकर तारों पर गिरीं, जिससे काफी देर तक बिजली गुल रही।

यूपी से मानसून की तय समय से पहले वापसी

यूपी में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो गई है। मौसम विभाग की मानें तो मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों के साथ-साथ संपूर्ण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र से भी वापस लौट गया है। आमतौर पर पश्चिमी यूपी के प्रमुख शहरों से मानसून 27 से 30 सितंबर के बीच विदा होता है, लेकिन इस बार यह तय समय से कुछ दिन पहले ही लौट रहा है। दक्षिण-पश्चिम मानसून 14 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान से वापसी शुरू करने के बाद, 24 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से वापस गया था।

प्रदेश के अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय ने बताया कि 26 सितंबर को यह उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों से भी वापस चला गया है। मानसून वापसी की अक्ष रेखा अब वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर से होकर गुजर रही है। पश्चिमी यूपी के शहर जैसे झांसी, बरेली और आगरा से मानसून की सामान्य विदाई की औसत तिथि 28 से 30 सितंबर के बीच होती है। मानसून की वापसी के साथ ही अब राज्य में मौसम शुष्क होने लगेगा और जल्द ही तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।

