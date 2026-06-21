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एयरपोर्ट जा रहे विधायक की एस्कॉर्ट में डंपर ने मारी टक्कर, MLA सिक्यूरिटी ड्यूटी के पहले दिन ही दरोगा की मौत

Dinesh Rathour मांट (मथुरा), हिंदुस्तान संवाद
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मथुरा में विधायक के एस्कॉर्ट को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से विधायक के एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। डंपर की टक्कर से एस्कॉर्ट की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जिस सुरक्षाकर्मी की मौत हुई है उसकी हादसे वाले दिन ही विधायक की सुरक्षा में ड्यूटी लगाई गई थी।

एयरपोर्ट जा रहे विधायक की एस्कॉर्ट में डंपर ने मारी टक्कर, MLA सिक्यूरिटी ड्यूटी के पहले दिन ही दरोगा की मौत

Mathura Accident: यूपी के मथुरा में दर्दनाक हादसा हो गया। मांट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेश चौधरी की एस्कॉर्ट में चल रहे वाहन को यमुना एक्सप्रेस-वे पर एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में एस्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात दरोगा राजेंद्र सिंह दरोगा की मौत हो गई, जबकि अन्य पुलिसकर्मियों भी घायल हो गए है। विधायक की सुरक्षा में राजेंद्र सिंह आज ही ड्यूटी लगी थी।

जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर विधायक राजेश चौधरी मथुरा से यमुना एक्सप्रेस-वे होते हुए जेवर एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे। इसी दौरान यमुना एक्सप्रेस-वे के माइल स्टोन 33 के पास उनकी सुरक्षा में चल रहे वाहन को गलत दिशा में चल रहे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एस्कॉर्ट वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।

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घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती

घायलों को तत्काल उपचार के लिए नोएडा कैलाश अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुरक्षाकर्मी दरोगा राजेंद्र सिंह दरोगा को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एक्सप्रेस-वे सुरक्षा टीम मौके पर पहुंच गई तथा यातायात को सुचारु कराया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं विधायक राजेश चौधरी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। घटना के बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों ने मृतक सुरक्षाकर्मी के प्रति शोक व्यक्त किया है।

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ड्यूटी के पहले ही दिन हो गया हादसा

मथुरा में हुए हादसे ने हर किसी को झकझोर दिया। हादसे में जिस दरोगा की मौत हुई है, उन्हें आज ही विधायक सुरक्षा में तैनात किया गया था। ड्यूटी के पहले ही दिन दरोगा की मौत ने परिवार में कोहराम मचा दिया है। दरोगा राजेंद्र सिंह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले थे। वे एटा के रहने वाले थे। उनके निधन की खबर से पुलिस विभाग और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई।

बाल-बाल बच गए भाजपा विधायक

रविवार के दिन विधायक और उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों के लिए अच्छा नहीं रहा। विधायक जैसे ही अपनी सुरक्षा के साथ एयरपोर्ट के लिए निकले तो बड़ी अनहोनी उनका पीछा करने लगी थी। इस बात से सभी अनजान थे। डंपर से हुई उनके एस्कार्ट में चल रहे वाहन ने उस अनहोनी का एहसास करा दिया। इस हादसे में एक सुरक्षाकर्मी की तो जान चली गई, लेकिन विधायक बाल-बाल बच गए। डंपर ने जिस गाड़ी में टक्कर मारी थी उसके परखच्चे उड़ गए थे।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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