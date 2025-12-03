Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDumper truck crushes several vehicles in Kushinagar three dead and 6 injured
कुशीनगर में दर्दनाक हादसा, डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, तीन की मौत

कुशीनगर में दर्दनाक हादसा, डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, तीन की मौत

संक्षेप:

कुशीनगर में फोरलेन पर पकवा इनर के पास उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक अनियंत्रित डंफर ने कई वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। भीषण हादसे में तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए।

Wed, 3 Dec 2025 05:07 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कुशीनगर
share Share
Follow Us on

यूपी के कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां कसया थाना क्षेत्र के फोरलेन पर पकवा इनर के पास एक अनियंत्रित डंपर ने अचानक कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि छह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत-बचाव कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर में गोरखपुर की ओर जा रहे डंपर ने साइकिल सवार को कुचल दिया। इसके बाद डंफर चालक ने नियंत्रण खो दिया और दूसरी लेन पर चला गया। यहां विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार, ई रिक्शा, ट्रैक्टर व ट्रक में एक-एक कर टक्कर मारी। यह सभी वाहन पलट गए। इसके बाद डंफर सर्विस लेन की डिवाइडर से टकरा कर रुका। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गयी है। सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीन का इलाज कसया सीएचसी में जबकि अन्य का इलाज पडरौना मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

पुलिस के अनुसार डंफर की चपेट में सबसे पहले साइकिल सवार कसया थाना क्षेत्र के परासखराड़ के रहने वाले रामबिलास आए। उन्हें अचेत हालत में उठाकर सीएचसी कसया भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद डंपर डिवाइडर पार कर फोरलेन पर दूसरी लेन में घुस गया। यहां बाइक सवार दोनों युवकों को ठोकर मारी, दोनों को सीएचसी भेजा गया। इनमें देवरिया जिले के सहोदर पट्टी निवासी केशव को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सहोदर पट्टी के ही निवासी चंदन घायल हैं।

ये भी पढ़ें:टीचर को डांटना पड़ा भारी, गुस्साए 10वीं के छात्र ने मारा चाकू

डंपर ने इसके बाद ई रिक्शा में टक्कर मारी, इसमें सवार एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गयी, जबकि इसमें सवार कसया के भैंसहा निवासी शिवकुमारी, काजल व लक्ष्मी घायल हो गयीं। इसके बाद ट्रक में टक्कर मारी। ट्रक पलट गया इसमें डंपर में फंसा जालौन निवासी रामसिंह व उपचालक कामता प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। डंपर ने ट्रैक्टर में भी टक्कर मारी थी, जिससे उसके चालक कसया थाना क्षेत्र के शामपुर हतवा निवासी अजय सिंह घायल हो गए।

उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेजवाया। तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तीसरे मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे के बाद फोरलेन पर करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kushinagar News Kushinagar Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |