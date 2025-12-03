कुशीनगर में दर्दनाक हादसा, डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, तीन की मौत
कुशीनगर में फोरलेन पर पकवा इनर के पास उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक अनियंत्रित डंफर ने कई वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। भीषण हादसे में तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए।
यूपी के कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां कसया थाना क्षेत्र के फोरलेन पर पकवा इनर के पास एक अनियंत्रित डंपर ने अचानक कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि छह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत-बचाव कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर में गोरखपुर की ओर जा रहे डंपर ने साइकिल सवार को कुचल दिया। इसके बाद डंफर चालक ने नियंत्रण खो दिया और दूसरी लेन पर चला गया। यहां विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार, ई रिक्शा, ट्रैक्टर व ट्रक में एक-एक कर टक्कर मारी। यह सभी वाहन पलट गए। इसके बाद डंफर सर्विस लेन की डिवाइडर से टकरा कर रुका। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गयी है। सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीन का इलाज कसया सीएचसी में जबकि अन्य का इलाज पडरौना मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।
पुलिस के अनुसार डंफर की चपेट में सबसे पहले साइकिल सवार कसया थाना क्षेत्र के परासखराड़ के रहने वाले रामबिलास आए। उन्हें अचेत हालत में उठाकर सीएचसी कसया भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद डंपर डिवाइडर पार कर फोरलेन पर दूसरी लेन में घुस गया। यहां बाइक सवार दोनों युवकों को ठोकर मारी, दोनों को सीएचसी भेजा गया। इनमें देवरिया जिले के सहोदर पट्टी निवासी केशव को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सहोदर पट्टी के ही निवासी चंदन घायल हैं।
डंपर ने इसके बाद ई रिक्शा में टक्कर मारी, इसमें सवार एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गयी, जबकि इसमें सवार कसया के भैंसहा निवासी शिवकुमारी, काजल व लक्ष्मी घायल हो गयीं। इसके बाद ट्रक में टक्कर मारी। ट्रक पलट गया इसमें डंपर में फंसा जालौन निवासी रामसिंह व उपचालक कामता प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। डंपर ने ट्रैक्टर में भी टक्कर मारी थी, जिससे उसके चालक कसया थाना क्षेत्र के शामपुर हतवा निवासी अजय सिंह घायल हो गए।
उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेजवाया। तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तीसरे मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे के बाद फोरलेन पर करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा।