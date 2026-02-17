सुहागरात के लिए कई बार कहा पर वो... पत्नी बोली- पति की नपुंसकता छिपा कर कराई मेरी शादी

यूपी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पत्नी ने कहा कि मैंने अपने पति से कई बार सुहागरात के लिए कहा लेकिन वो टाल देता था। इसके बाद मुझे पता चला कि पति नपुंसक है। पति की नपुंसकता छिपा कर मेरी शादी कराई गई।

यूपी के कानपुर में पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रावतपुर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक विवाहिता की शादी खुशियों की धोखे, लालच और हिंसा की दास्तान बन गई। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने शादी से पहले झूठी संपत्ति का दिखावा कर लाखों रुपये दहेज में ऐंठ लिए और पति की नपुंसकता की सच्चाई जानबूझकर छिपाई। पत्नी ने कहा कि पति से सुहागरात के लिए कई बार कहा पर वो टालता रहा। इसके बाद मुझे पता चला कि पति नपुंसक है। पति की नपुंसकता छिपा कर मेरी शादी कराई गई।

जानकारी के मुताबिक, 25 अप्रैल 2025 को पीड़िता का धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। शादी से पहले वरीक्षा, गोदभराई, तिलक और रिंग सेरेमनी की गई। शादी में परिवार वालों ने उपहार में ज्वेलरी, कपड़े, और घरेलू सामान अलग से दिया गया। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि विवाह समारोह में ही करीब 38 लाख रुपये खर्च हुए। जिस थ्री बीएचके फ्लैट को ससुराल पक्ष ने अपनी संपत्ति बताकर रिश्ता तय किया था, वह भी बाद में किसी अन्य परिजन के नाम निकला। शादी के अगले दिन महिला ससुराल, हमीरपुर जिले पहुंची। चार दिन साथ रहने के बावजूद पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सके। दूसरी विदाई के बाद वह करीब एक महीने तक पति के साथ रही लेकिन हर बार पति संबंध बनाने में टालमटोल करता रहा। इसी दौरान उसे पता चला कि पति नपुंसक है और यह बात शादी से पहले जानबूझकर छिपाई गई थी।