Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शादी के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन, सुहागरात से पहले कर दिया कांड; दूल्हे ने पकड़ लिया माथा

Mar 25, 2026 02:54 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

शादी के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन ने सुहागरात से पहले कर कांड दिया। प्रेमी के साथ जेवरात लेकर फरार हो गई। जानकारी होने पर दूल्ह ने माथा पकड़ लिया। पति ने मोहनलालगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई।

शादी के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन, सुहागरात से पहले कर दिया कांड; दूल्हे ने पकड़ लिया माथा

UP News: यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रेम का एक अजीबो गरीब मामला सामने आया। शादी के 9 दिन बाद विदा होकर पहली बार ससुराल पहुंची और चंद घंटे बाद ही सुहागरात से पहले दूसरे समुदाय के प्रेमी के साथ जेवरात लेकर फरार हो गई। जानकारी होने पर दूल्ह ने माथा पकड़ लिया। पति ने मोहनलालगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पत्नी के नम्बर पर सम्पर्क किया तो वह प्रेमी को साथ मोहनलालगंज कोतवाली पहुंच गई। और प्रेमी के संग जीने मरने की कसमें खाने लगी। उसने पति के साथ जाने से इंकार कर दिया।

11 मार्च को मोहनलालगंज के पुरसेनी में रहने वाली युवती की पैपुंजी (लड़की पक्ष बारात लेकर लड़के के घर आते हैं) राजाखेड़ा में रहने वाले लड़के के घर आई थी। शादी की रश्में होने के बाद लड़की वापस मायके चली गई । 20 मार्च को पहली बार दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कराकर दोपहर घर लाया। पत्नी को घर पर छोड़कर मामा के घर चला गया। जहां से शाम को जब पति घर वापस लौटा तो पत्नी गायब थी। सुहागरात से पहले ही दुल्हन फरार हो गई। घर में बीमार मां व बहन को भी जानकारी नही हो सकी। पति ने तलाश शुरू की तो पता चला किसी युवक के साथ बाइक से जाते हुए ग्रामीणों ने देखा है। पति ने घर में देखा तो पत्नी के कपड़े जेवरात सब गायब थे।

भाग कर पहुंचा कोतवाली

पति कोतवाली पहुंचा। उसने प्रेमी के साथ पत्नी के चले जाने की सूचना दर्ज कराई। पुलिस ने पत्नी के मोबाइल फोन पर सम्पर्क किया तो उसने पुलिस को बताया कि वह प्रेमी के साथ हरियाणा आ गई है। और वापस लौट रही है।

ये भी पढ़ें:सिंदूरदान के बाद क्यों भड़की दुल्हन? 7 फेरे लेने से किया इनकार; मंडप में विवाद

प्रेमी संग पहुंची हरिकंशगढी चौकी

पत्नी अपने प्रेमी के साथ मंगलवार दोपहर हरिकंशगढी पुलिस चौकी पहुंची। युवती ने बताया कि वह अपने प्रेमी के साथ हरियाणा गई थी। और सुरक्षा की गुहार लगाई। इसी बीच पति व ग्रामीणो को जानकारी हुई तो चौकी पहुंचे। जहां शाम तक युवती व उसका प्रेमी चौकी पर बैठे थे। लोगों ने इसकी सूचना इंस्पेक्टर मोहनलालगंज को दी। जिसके बाद प्रेमी व पत्नी कोतवाली पहुंचे। और साथ जीने मरने की कसमें खाने लगे। लोगों ने समझाने का प्रयास किया लेकिन युवती ने स्पष्ट कह दिया कि वह अपने पति के साथ नही, बल्कि प्रेमी के साथ रहना चाहती है।

ये भी पढ़ें:यूपी और पुच एआई के MoU पर सवाल, योगी ने कहा- क्षमता नहीं तो करार रद्द होगा

प्रेमी निकला शादी शुदा

इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया युवती का प्रेमी पहले से विवाहित है। वह दूसरे समुदाय का है। युवती अपने पति के साथ जाने को तैयार नही है। दोनों बालिग है। दोनों अपनी मर्जी से पुलिस के पास आये हैं। इसलिए उन्हें कानूनन अपने फैसले लेने का अधिकार है। लेकिन दोनों के शादी शुदा होने के कारण बयान दर्ज कर जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:यूपी के 100 ब्लॉकों में होने जा रहा यह काम, कार्यक्रम के आगाज पर केशव क्या बोले?
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Dulha-dulhan अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |