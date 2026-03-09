दुल्हन लाने डोली में निकले दूल्हे राजा, बैलगाड़ी से चले बाराती; यूपी में अनोखी बारात

यूपी में एक अनोखी बारात देखने को मिली है। यहां डोली में दूल्हे राजा निकले तो बैलगाड़ी व ई-रिक्शा में सवार होकर बाराती चल दिए। इस अनोखी बारात को देखने के लिए कई गांवों के लोग पहुंचे।

UP News: यूपी के देवरिया जिले के भागलपुर कस्बा से सोमवार को निकली एक अनोखी बारात ने पुराने दिनों की याद दिला दी। डोली में दूल्हे राजा निकले तो बैलगाड़ी व ई-रिक्शा में सवार होकर बाराती चल दिए। इस अनोखी बारात को देखने के लिए कई गांवों के लोग पहुंचे और बारात के साथ वीडियो बनाने के साथ ही सेल्फी भी ली। संस्कृति और रिवाजों से जोड़ने के इस प्रयास को हर किसी ने सराहा।

भागलपुर कस्बा के रहने वाले पूर्व सैनिक वीरेंद्र यादव ने अपने बेटे अभिषेक यादव की शादी सलेमपुर विकास खंड के ग्राम चांदपलिया के रहने वाले अवधेश यादव की बेटी निशा यादव से तय की है। सोमवार को जब बारात चांदपलिया के लिए निकली तो बारात देखने को लोग उमड़ पड़े। बारात ही कुछ ऐसी थी कि लोगों को कई दशक पूर्व की याद दिला दी। दूल्हा बने अभिषेक यादव डोली से निकले। चार कहांर जब सजी डोली को लेकर आगे बढ़े तो हर कोई देखने को मजबूर हो गया। इतना ही नहीं, बारातियों के लिए भी कुछ खास ही इंतजाम किया गया था। उनके जाने के लिए बैलगाड़ी व ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई थी। बारात में शामिल होने जा रहे लोग जब बैलगाड़ी पर सवार हुए तो उन्हें भी पुराने दिनों की अनुभूति हुई।