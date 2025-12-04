शादी से पहले दूल्हे ने देख लिया दुल्हन का ‘वो’ वाला वीडियो, टूटा रिश्ता; विलेन निकला किराएदार

संक्षेप: शादी से पहले दूल्हे ने दुल्हन का ‘वो’ वाला वीडियो देख लिया। दरअसल दुल्हन का अश्लील वीडियो उसके होने वाले दूल्हे के पास पहुंच गया। इससे दूल्हे का परिवार भड़क गया और रिश्ता तोड़ लिया।

यूपी के गोंडा जिले में थानाक्षेत्र में शादी से पहले दुल्हन का अश्लील वीडियो उसके होने वाले दूल्हे के पास पहुंच गया। दूल्हे परिवार ने रिश्ता तोड़ लिया। किराएदार आरोपी युवक ने लड़की अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। शादी की खुशियों में डूबे परिवार पर वज्रपात हो गया। दिसंबर के पहले सप्ताह में होने वाली युवती की शादी तक टूट गई। पीड़िता ने किसी तरह से हिम्मत करके पुलिस ने मामले की शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया जा रहा है कि पीड़ित युवती और उसके पिता दिल्ली में मेहनत-मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। युवती की मां का कई साल पहले निधन हो चुका था। दिल्ली में युवती के मकान में जिले के परसपुर थानाक्षेत्र के अभईपुर का मन्नन शर्मा भी किराए पर रहता था। आरोप है कि मन्नन शर्मा ने युवती को शादी झांसा देकर उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। धोखे से उसके कई अश्लील वीडियो भी बना लिए। जब युवती और उसके पिता ने शादी का दबाव डाला, तो आरोपी मन्नन शर्मा भाग खड़ा हुआ। मजबूरन परिवार ने युवती की शादी जिले में एक युवक के साथ तय कर दी।