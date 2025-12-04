शादी से पहले दूल्हे ने देख लिया दुल्हन का ‘वो’ वाला वीडियो, टूटा रिश्ता; विलेन निकला किराएदार

Hindustan Hindi News
Dulha saw Dulhan obscene video before the wedding, breaking shadi; the villain turned out to be a tenant
Dec 04, 2025 05:58 pm IST
यूपी के गोंडा जिले में थानाक्षेत्र में शादी से पहले दुल्हन का अश्लील वीडियो उसके होने वाले दूल्हे के पास पहुंच गया। दूल्हे परिवार ने रिश्ता तोड़ लिया। किराएदार आरोपी युवक ने लड़की अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। शादी की खुशियों में डूबे परिवार पर वज्रपात हो गया। दिसंबर के पहले सप्ताह में होने वाली युवती की शादी तक टूट गई। पीड़िता ने किसी तरह से हिम्मत करके पुलिस ने मामले की शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

बताया जा रहा है कि पीड़ित युवती और उसके पिता दिल्ली में मेहनत-मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। युवती की मां का कई साल पहले निधन हो चुका था। दिल्ली में युवती के मकान में जिले के परसपुर थानाक्षेत्र के अभईपुर का मन्नन शर्मा भी किराए पर रहता था। आरोप है कि मन्नन शर्मा ने युवती को शादी झांसा देकर उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। धोखे से उसके कई अश्लील वीडियो भी बना लिए। जब युवती और उसके पिता ने शादी का दबाव डाला, तो आरोपी मन्नन शर्मा भाग खड़ा हुआ। मजबूरन परिवार ने युवती की शादी जिले में एक युवक के साथ तय कर दी।

बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में बारात आनी थी। इसी बीच आरोपी मन्नन शर्मा ने युवती के अश्लील वीडियो वायरल कर दिए और सीधे दूल्हे तक पहुंचा दिया। नतीजा यह हुआ कि युवती की शादी टूट गई। आखिरकार, पीड़ित युवती ने हिम्मत जुटाई और उमरी बेगमगंज पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म और साइबर अपराध से जुड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी जगन्नाथ उर्फ मन्नन शर्मा पुत्र राजकरण शर्मा निवासी ग्राम अभईपुर थाना परसपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विधिक कार्रवाई के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

