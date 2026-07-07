7 दिन पहले शादी कर दुल्हन लेकर आया दूल्हा संकट में, मौसी के बेटे ने कर दी ऐसी हरकत

7 दिन पहले शादी कर दुल्हन लेकर आया दूल्हा कानूनी संकट में है। अपने मौसी के बेटे की हरकत की वजह से दूल्ह फंस गया। दूल्हे के साथ ही उसकी मां भी फंसी है। दूल्हे पर पूरा परिवार परेशान है।

यूपी के फिरोजाबाद जिले में 7 दिन पहले शादी कर दुल्हन लेकर आया दूल्हा कानूनी संकट पड़ गया। शादी में शामिल होने वाले मौसी के लड़के की हरकत ने दूलहे को भी फंसा दिया। सात दिन पहले ही शादी कर दुल्हन लेकर आए युवक के खिलाफ भी एक युवती को बहला-फुसला कर ले जाने की साजिश रचने में मुकदमा कायम हो गया है। शादी के माहौल से घर में अभी खुशियां छाईं थी वहां परिवार तनाव में आ गया। दूल्हा ही नहीं उसकी को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

मामला थाना जसराना के एक गांव का है। गांव में रहने वाली ललिता देवी के बेटे सुमित की शादी 27 जून को थी। शादी में ललिता देवी की रुद्रपुर अवागढ़ में रहने वाली बहन का लड़का अंशुल भी शामिल होने आया था। शादी में आया युवक गांव में ही रहे वाली एक विवाहिता को बहला-फुसला कर अपने साथ चार जुलाई को ले गया। विवाहिता की शादी कुछ महीने पहले नवंबर 2025 में एटा निवासी युवक के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही वह अपने मायके में रह रही थी। इधर जब युवती के परिजनों को युवती के गायब होने की जानकारी मिली तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी।

मौसी के बेटे की हरकत से पूरा परिवार परेशान पता चला कि युवती अपने घर से 50 हजार रुपये भी ले गई है तथा युवती को अंशुल अपने साथ बाइक पर ले गया है। इस मामले में युवती के परिजनों ने अंशुल पर युवती को बहला-फुसला कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया है तथा इस साजिश में उसकी मौसी ललिता देवी एवं उनके बेटे सुमित को भी आरोपी बताया है। 27 जून को शादी के बाद में सुमित के घर में जहां शादी के बाद की रस्मों की तैयारी चल रही थी, वहीं अब सुमित की मौसी के बेटे की हरकत से पूरा परिवार परेशान है।