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7 दिन पहले शादी कर दुल्हन लेकर आया दूल्हा संकट में, मौसी के बेटे ने कर दी ऐसी हरकत

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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7 दिन पहले शादी कर दुल्हन लेकर आया दूल्हा कानूनी संकट में है। अपने मौसी के बेटे की हरकत की वजह से दूल्ह फंस गया। दूल्हे के साथ ही उसकी मां भी फंसी है।  दूल्हे पर पूरा परिवार परेशान है।

7 दिन पहले शादी कर दुल्हन लेकर आया दूल्हा संकट में, मौसी के बेटे ने कर दी ऐसी हरकत

यूपी के फिरोजाबाद जिले में 7 दिन पहले शादी कर दुल्हन लेकर आया दूल्हा कानूनी संकट पड़ गया। शादी में शामिल होने वाले मौसी के लड़के की हरकत ने दूलहे को भी फंसा दिया। सात दिन पहले ही शादी कर दुल्हन लेकर आए युवक के खिलाफ भी एक युवती को बहला-फुसला कर ले जाने की साजिश रचने में मुकदमा कायम हो गया है। शादी के माहौल से घर में अभी खुशियां छाईं थी वहां परिवार तनाव में आ गया। दूल्हा ही नहीं उसकी को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

मामला थाना जसराना के एक गांव का है। गांव में रहने वाली ललिता देवी के बेटे सुमित की शादी 27 जून को थी। शादी में ललिता देवी की रुद्रपुर अवागढ़ में रहने वाली बहन का लड़का अंशुल भी शामिल होने आया था। शादी में आया युवक गांव में ही रहे वाली एक विवाहिता को बहला-फुसला कर अपने साथ चार जुलाई को ले गया। विवाहिता की शादी कुछ महीने पहले नवंबर 2025 में एटा निवासी युवक के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही वह अपने मायके में रह रही थी। इधर जब युवती के परिजनों को युवती के गायब होने की जानकारी मिली तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी।

मौसी के बेटे की हरकत से पूरा परिवार परेशान

पता चला कि युवती अपने घर से 50 हजार रुपये भी ले गई है तथा युवती को अंशुल अपने साथ बाइक पर ले गया है। इस मामले में युवती के परिजनों ने अंशुल पर युवती को बहला-फुसला कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया है तथा इस साजिश में उसकी मौसी ललिता देवी एवं उनके बेटे सुमित को भी आरोपी बताया है। 27 जून को शादी के बाद में सुमित के घर में जहां शादी के बाद की रस्मों की तैयारी चल रही थी, वहीं अब सुमित की मौसी के बेटे की हरकत से पूरा परिवार परेशान है।

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दूसरी महिला को घर लाने के विरोध में पीटा

वहीं थाना जसराना के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला को अपने पति के दूसरी महिला से संबंध का विरोध करना भारी पड़ गया। महिला द्वारा विरोध करने पर उसके पति के साथ अन्य ससुरालीजनों ने विवाहिता के साथ मारपीट की। अतुर्रा निवासी रजनी देवी का कहना है कि उसके पति के एक महिला से अवैध संबंध हैं। महिला राजस्थान में रहती है तथा पति कई बार उस महिला को घर पर भी लाया है। पीड़िता का कहना है कि जब उसने महिला को घर में लाने से मना किया तो उसके पति शिशुपाल, सास पुष्पा एवं देवर केशपाल ने उसे घर में बंद कर पीटा, जिसेसे चोट आईं। पुलिस ने महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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