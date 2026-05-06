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शादी की रस्मों के बीच मिर्गी का दौरा पड़ते ही बग्घी से गिरा दूल्हा, बिना दुल्हन लौटी बारात

May 06, 2026 07:25 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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शादी की रस्मों के बीच मिर्गी का दौरा पड़ते ही दूल्हा बग्घी से गिर गया।इसकी जानकारी होने पर दुल्हन ने शादी से इन्कार कर दिया। बिना दुल्हन के बारात घर लौट गई।

शादी की रस्मों के बीच मिर्गी का दौरा पड़ते ही बग्घी से गिरा दूल्हा, बिना दुल्हन लौटी बारात

UP News: बारात में बैंडबाजे बज रहे थे और आतिशबाजी के बीच बराती नाच रहे थे। द्वारचार की रस्म को लेकर घर की महिलाएं बग्घी पर बैठे दूल्हे का तिलक कर रही थीं कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि होश में आने के बाद दूल्हे को दोबारा दुल्हन के घर ले जाया गया। जब तक इसकी जानकारी दुल्हन को हो गई थी। दुल्हन ने शादी से इन्कार कर दिया। बिना दुल्हन के बारात घर लौट गई।

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में मंगलवार रात थाना क्षेत्र के एक गांव में उझानी कोतवाली के एक गांव से बारात आई थी। गांव में बररात पहुंचने के बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने खूब स्वागत किया। जश्न का माहौल था। रात करीब 11 बजे दूल्हे को बग्घी पर बैठाकर बारात चढ़ रही थी। बैंडबाजे पर बज रहे गानों में सब नाचने गाने में मस्त थे। दूल्हा जब दुल्हन के घर पहुंचा, तो द्वारचार की रस्म को पूरा करने के लिए महिलाएं तिलक कर रही थीं। तभी अचानक दूल्हा को मिर्गी का दौरा पड़ गया। देखते ही दूल्हा बग्गी से नीचे आ गिर गया। दूल्हा के बग्गी से गिरते ही बारात में हड़कंप मच गया। दूल्हा जमीन पर तपड़ने लगा। दूल्हे की हालत देखकर लोगों के होश् उड़ गए। बाराती और घरातियों ने उसे आनन-फानन में उघैती के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसका इलाज किया गया। इलाज के कुछ देर बाद दूल्हे को होश आया।

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फिर पहुंचा दूल्हा, दुल्हन एवं परिजनों ने किया शादी से इंकार

दूल्हे को होश आने के बाद परिवार के लोग फिर दुल्हन के घर लेकर पहुंचे। तब तक दुल्हन को भी इस बात की जानकारी हो गई थी। यहां पर दुल्हन और उसके परिवार वालो ने शादी से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दूल्हे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं,ऐसे में हम शादी नहीं करेंगे।

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मान मनोव्वल पर नहीं बनी बात

रात से लेकर सुबह तक दूल्हा पक्ष के लोग शादी के लिए प्रयास करते रहे। दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई। यही नहीं नाते रिश्तेदारों के लिए भी बुलाया गया। दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हुई, लेकिन दुल्हन पक्ष बेटी की शादी को राजी नहीं हुआ। दुल्हन भी दूल्हे के साथ शादी करने को राजी नहीं हुई। दुल्हन का साफ कहना था कि वह इस दूल्हे से शादी नहीं करेगी। इसके बाद बुधवार दोपहर बिना दुल्हन के बारात वापस लौट गई।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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