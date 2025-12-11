Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsDulha dies in Sitapur road accident, wedding celebrations turn into mourning; dulhan faints from crying
सड़क हादसे में दूल्हे की मौत, शादी की खुशियां मातम में बदली; रो-रोकर बेसुध हुई दुल्हन

संक्षेप:

यूपी के सीतापुर में सड़क हादसे में दूल्हे की मौत हो गई। शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। हादसे के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। दुल्हन रो-रोकर बेसुध हो गई।

Dec 11, 2025 04:44 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसे में एक दूल्हे की मौत हो गई।इमलिया सुल्तानपुर के विशुनपुर में गुरुवार को कोहरे के कारण द्रश्यता कम होने से ई- रिक्शा आगे चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुस गया। टक्कर से ई-रिक्शा का एंगल टूटकर आगे बैठे दूल्हे के सीने में घुस गया। जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं, पिता समेत चार लोग चोटिल हो गए। हादसा सामूहिक विवाह समारोह में जाते समय हुआ। हादसे के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। दुल्हन रो-रोकर बेसुध हो गई।

इमलिया सुल्तानपुर के टीकर बहादुरगंज निवासी शिवकुमार के बेटे अंकित कुमार (19) की शादी रामकोट के अंगदपुर निवासी पूजा से तय हुई थी। गुरुवार को परसेंडी में आयोजित सामूहिक विवाह में समारोह में शादी होनी थी। अंकित सुबह ई-रिक्शा से बारात लेकर ई- रिक्शा से परसेंडी के लिए निकला था। ई-रिक्शा पर अंकित पिता शिवकुमार के साथ आगे वाली सीट पर बैठा था। पांच लोग पीछे वाली सीट पर बैठे थे। सभी बुहत खुश थे। कोहरा अधिक होने के कारण कुछ दूर भी देखना मुश्किल था।

सुबह करीब नौ बजे ई-रिक्शा सीतापुर- गोला रोड पर इमिलिया सुल्तानपुर के विशुनपुर पहुंचा ही था तभी ई- रिक्शा आगे चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुस गया। टक्कर इतनी जोरदार थी की ई-रिक्शा का एंगल टूटकर अंकित के सीने में घुस गया। वहीं, शिवकुार व ड्राइवर उछलकर सड़क पर गिर गए। अन्य सवारियां भी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा देख अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घायलों को जिला अस्पताल भेजवाया। जहां डॉक्टरों ने अंकित को मृत घोषित कर दिया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
