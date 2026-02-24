एलडीए की लापरवाही पड़ी भारी, 2 लाख से बढ़कर 27 लाख हुआ मुआवजा
भूमि का मुआवजा न देना एलडीए पर भारी पड़ गया। भू अर्जन से संबंधित एक मुकदमे में 1997 में कोर्ट से दो लाख रुपये 15 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया था। लेकिन मुआवजा अब तक नहीं दिया। अब यह रकम बढ़कर 27 लाख पहुंच गई है।
सुनवाई के दौरान भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण (लारा) कोर्ट ने एलडीए के विहित पदाधिकारी पर 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। लारा कोर्ट के पीठासीन अधिकारी हरेंद्र बहादुर सिंह ने एलडीए के विहित अधिकारी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। अदालत ने एलडीए को आदेश की प्रति भेजते हुए आदेश दिया है कि हर्जाने की पूरी रकम वसूल कर जमा कराई जाए। कोर्ट ने 13 मार्च को मूलवाद के साथ प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। 1997 में कोर्ट ने दो लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया था।
क्या था मामला
1997 में करीब दो लाख रुपये डिक्री धारक निर्मला सिंह को देना था। यह राशि 15% साधारण ब्याज की दर से बढ़ कर 27 लाख रुपये हो गई है। यह मामला उजरियांव गांव के आवासीय योजना के प्रतिकर का है। अदालत के समक्ष कहा गया है कि प्राधिकरण द्वारा तय की गई धनराशि के खिलाफ एलडीए हाईकोर्ट गया, जहां उसकी अपील 3 मार्च 2020 को खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा है कि देय धनराशि का जमा न करना गंभीर स्थिति उत्पन्न करता है।
