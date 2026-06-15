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चांदी महंगी हुई तो बदला सरकारी नेग, सामूहिक विवाह योजना से हटीं पायल-बिछिया, अब मिलेंगे 4 हजार रुपये एक्स्ट्रा

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, लखीमपुर
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चांदी की बढ़ती कीमतों का असर अब सरकारी नेग पर भी पड़ने लगा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में वधू को मिलने वालेनेग में चांदी की पायल व बिछिया हटा दी गई है। इसकी जगह पर अब वधू के खाते में चार हजार रुपये अतिरिक्त नकद भेजे जाएंगे। यानी अब वधू को कुल 64 हजार रुपये मिलेंगे।

चांदी महंगी हुई तो बदला सरकारी नेग, सामूहिक विवाह योजना से हटीं पायल-बिछिया, अब मिलेंगे 4 हजार रुपये एक्स्ट्रा

UP News: चांदी की बढ़ती कीमतों का असर अब गरीब परिवार की बेटियों को मिलने वाले सरकारी नेग पर भी पड़ने लगा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में वधू को मिलने वाले सरकारी नेग में चांदी की पायल व बिछिया हटा दी गई है। इसकी जगह पर अब वधू के खाते में चार हजार रुपये अतिरिक्त नकद भेजे जाएंगे। इसको लेकर आदेश जारी होने के बाद अब सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों के टेंडर में चांदी हटाई जाएगी।

गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चला रही है। इस योजना में सरकार एक लाख रुपये प्रति जोड़े शादी पर खर्च करती है। इसमें 60 हजार रुपये नकद वधू के खाते में भेजे जाते हैं जबकि 25 हजार रुपये की उपहार सामग्री दी जाती है। वहीं 15 हजार रुपये आयोजन, खाने आदि पर खर्च होते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य मिलने के बाद प्रशासन आयोजन की तैयारी कर रहा था। इस बीच शासन ने उपहार सामग्री में बदलाव कर दिया है। अब उपहार से चांदी की पायल व बिछिया को हटा दिया गया है।

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ब खाते में आएंगे 64 हजार रुपये

नए शासनादेश के मुताबिक अब 21 हजार रुपये से उपहार दिए, जबकि चार हजार रुपये वधू के खाते में अतिरिक्त भेजे जाएंगे। पहले 60 हजार रुपये भेजे जाते थे अब खाते में 64 हजार रुपये भेजे जाएंगे। बाकी उपहार सामग्री पहले की तरह ही रहेगी। बताया जाता है कि बाजार में चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। रोज चांदी के भाव में उतार चढ़ाव हो रहा है इसको देखते हुए उपहार सामग्री से चांदी हटा दी गई है।

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चांदी के बढ़ते दामों की वजह हटाया गया पायल-बिछिया

इसे लेकर सीडीओ अभिषेक कुमार का कहना है कि सामूहिक विवाह की उपहार सामग्री से चांदी के आइटम को हटा दिया गया है। इसकी जगह पर अब कन्या के खाते में चार हजार रुपये अतिरिक्त भेजे जाएंगे। पहले 60 हजार दिए जाते थे अब 64 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं, रामपुर की जिला समाज कल्याण अधिकारी सूरज कुमारी के मुताबिक चांदी के दाम में बढ़ोतरी को देखते हुए पायल और बिछिया को सूची से हटाकर उसके स्थान पर चार हजार रुपये दिए जाने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। स्वीकृति के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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