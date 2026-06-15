चांदी महंगी हुई तो बदला सरकारी नेग, सामूहिक विवाह योजना से हटीं पायल-बिछिया, अब मिलेंगे 4 हजार रुपये एक्स्ट्रा

चांदी की बढ़ती कीमतों का असर अब सरकारी नेग पर भी पड़ने लगा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में वधू को मिलने वालेनेग में चांदी की पायल व बिछिया हटा दी गई है। इसकी जगह पर अब वधू के खाते में चार हजार रुपये अतिरिक्त नकद भेजे जाएंगे। यानी अब वधू को कुल 64 हजार रुपये मिलेंगे।

UP News: चांदी की बढ़ती कीमतों का असर अब गरीब परिवार की बेटियों को मिलने वाले सरकारी नेग पर भी पड़ने लगा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में वधू को मिलने वाले सरकारी नेग में चांदी की पायल व बिछिया हटा दी गई है। इसकी जगह पर अब वधू के खाते में चार हजार रुपये अतिरिक्त नकद भेजे जाएंगे। इसको लेकर आदेश जारी होने के बाद अब सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों के टेंडर में चांदी हटाई जाएगी।

गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चला रही है। इस योजना में सरकार एक लाख रुपये प्रति जोड़े शादी पर खर्च करती है। इसमें 60 हजार रुपये नकद वधू के खाते में भेजे जाते हैं जबकि 25 हजार रुपये की उपहार सामग्री दी जाती है। वहीं 15 हजार रुपये आयोजन, खाने आदि पर खर्च होते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य मिलने के बाद प्रशासन आयोजन की तैयारी कर रहा था। इस बीच शासन ने उपहार सामग्री में बदलाव कर दिया है। अब उपहार से चांदी की पायल व बिछिया को हटा दिया गया है।

अब खाते में आएंगे 64 हजार रुपये

नए शासनादेश के मुताबिक अब 21 हजार रुपये से उपहार दिए, जबकि चार हजार रुपये वधू के खाते में अतिरिक्त भेजे जाएंगे। पहले 60 हजार रुपये भेजे जाते थे अब खाते में 64 हजार रुपये भेजे जाएंगे। बाकी उपहार सामग्री पहले की तरह ही रहेगी। बताया जाता है कि बाजार में चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। रोज चांदी के भाव में उतार चढ़ाव हो रहा है इसको देखते हुए उपहार सामग्री से चांदी हटा दी गई है।