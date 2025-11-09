खराब सड़क के कारण नहीं जा सकी गाड़ी, सर्जरी के बाद महिला को 3 किमी तक चारपाई पर ले गए परिजन

संक्षेप: झांसी के बंगहा ब्लाक के एक गांव में सड़क न होने के कारण सर्जरी के बाद मरीज को चारपाई पर लादकर परिजन तीन किलोमीटर ले गए। जानकारी के मुताबिक नसबंदी के कारण महिला का ऑपरेशन हुआ था। वहीं, इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया अक्सर यूपी के विकास की पोल खोल देते हैं। दरअसल झांसी में सड़क न होने के कारण सर्जरी के बाद मरीज को चारपाई पर लादकर परिजन तीन किलोमीटर ले गए। जानकारी के मुताबिक नसबंदी के कारण महिला का ऑपरेशन हुआ था। वहीं, इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।

ये मामला बंगरा ब्लॉक के गांव मगरवारा के खिरक मंजूवारा छिंगेवारा का है। जहां आजादी के 78 साल के बाद भी सड़क न होने से नरकीय जीवन जी रहे हैं। यहां रहने वाली रजनी के दो बच्चों के बाद नसबंदी के लिए पंजीकरण कराया गया था। शुक्रवार को उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगरा में भर्ती कराया गया। देर शाम ऑपरेशन के बाद एंबुलेंस से महिला को रवाना किया गया। मध्य प्रदेश की सड़क के आगे गांव तक रोड नहीं थी। ऐसे में एंबुलेंस ने महिला को गांव से तीन किमी पहले सड़क पर ही छोड़ दिया। तीमारदारों ने किसी तरह चारपाई का इंतजाम किया और महिला को उस पर लिटाया फिर चार लोगों ने कांधे पर रखा। तीन किलोमीटर का सफर महिला का चारपाई पर लिटाकर पूरा किया गया।

गांव के रहने वाले मथुरा प्रसाद पाल ने बताया कि मंजूवारा, छिंगेवारा के लिए कोई भी सड़क नहीं है और न ही उसके लिए जगह। ऐसे में सड़क डालने के लिए किसानों के खेतों से कुछ जगह लेना पड़ेगी। जिसमें सहमति न बन पाने के कारण कई बार प्रस्ताव आने के बाद भी सड़क नहीं बन पाई है।