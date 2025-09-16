Due to restrictions in love, girlfriend committed suicide then boyfriend also consumed poison इश्क में बंदिशों पर प्रेमिका ने जहर खाकर दे दी जान तो प्रेमी ने भी उठाया खौफनाक कदम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsDue to restrictions in love, girlfriend committed suicide then boyfriend also consumed poison

इश्क में बंदिशों पर प्रेमिका ने जहर खाकर दे दी जान तो प्रेमी ने भी उठाया खौफनाक कदम

यूपी के अंबेडकरनगर से खबर आ रही है कि प्रेम में बंदिशों पर एक प्रेमिका ने जहर खाकर दे दी। इस पर प्रेमी ने खौफनाक कदम उठाते हुए जहर खा लिया। प्रेमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 11:15 AM
इश्क में बंदिशों पर प्रेमिका ने जहर खाकर दे दी जान तो प्रेमी ने भी उठाया खौफनाक कदम

यूपी के अंबेडकरनगर में इश्क में बंदिशों पर प्रेमिका ने जहर खा लिया। इससे प्रेमिका की मौत हो गई। प्रेमिका के जहर खाने की खबर पाते ही प्रेमी ने भी खौफनाक उठा लिया है। प्रेमी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के माडरमऊ निवासी नदीम का करीब एक वर्ष से गांव की ही युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के घर वाले नाराज रहते थे। बताया जा रहा है कि घर वालों के प्रतिबंध लगाए जाने के कारण प्रेमिका ने रविवार की रात में जहर खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। घर वाले रात में ही इलाज के लिए आजमगढ़ ले जा रहे थे लेकिन वे नरियांव बावली चौक तक पहुंचे ही थे कि युवती ने दम तोड़ दिया। सभी शव को वापस घर ले आए और गुपचुप तरीके से दफनाने की तैयारी करने लगे। प्रेमिका के जहर खाने से मौत होने की जानकारी जैसे ही उसके प्रेमी नदीम को मिली तो उसकी भी हालत बिगड़ने लगी।

बताया जाता है कि उसने भी विषाक्त पदार्थ खा लिया। उसकी भी हालत बिगड़ी तो आनन-फानन में उसके घर वाले उसे बसखारी ले गए और वहीं अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना पर थानाध्यक्ष अजय प्रताप यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और प्रेमिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष अजय प्रताप यादव ने बताया कि युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अभी कोई तहरीर नहीं मिली है, अन्य कार्रवाई की जा रही है।

