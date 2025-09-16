इश्क में बंदिशों पर प्रेमिका ने जहर खाकर दे दी जान तो प्रेमी ने भी उठाया खौफनाक कदम

यूपी के अंबेडकरनगर से खबर आ रही है कि प्रेम में बंदिशों पर एक प्रेमिका ने जहर खाकर दे दी। इस पर प्रेमी ने खौफनाक कदम उठाते हुए जहर खा लिया। प्रेमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यूपी के अंबेडकरनगर में इश्क में बंदिशों पर प्रेमिका ने जहर खा लिया। इससे प्रेमिका की मौत हो गई। प्रेमिका के जहर खाने की खबर पाते ही प्रेमी ने भी खौफनाक उठा लिया है। प्रेमी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के माडरमऊ निवासी नदीम का करीब एक वर्ष से गांव की ही युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के घर वाले नाराज रहते थे। बताया जा रहा है कि घर वालों के प्रतिबंध लगाए जाने के कारण प्रेमिका ने रविवार की रात में जहर खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। घर वाले रात में ही इलाज के लिए आजमगढ़ ले जा रहे थे लेकिन वे नरियांव बावली चौक तक पहुंचे ही थे कि युवती ने दम तोड़ दिया। सभी शव को वापस घर ले आए और गुपचुप तरीके से दफनाने की तैयारी करने लगे। प्रेमिका के जहर खाने से मौत होने की जानकारी जैसे ही उसके प्रेमी नदीम को मिली तो उसकी भी हालत बिगड़ने लगी।