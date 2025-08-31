यूपी के इस जिले में दो दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, डीएम ने की 12वीं तक की छुट्टी की घोषणा
यूपी के कई जिलों में हुई बारिश ने आफत ला दी है। बारिश और जलभराव को देखते हुए पीलीभीत में दो दिन तक 12वीं तक के स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का डीएम ने आदेश जारी किया है।
यूपी के कई जिलों में हुई बारिश ने आफत ला दी है। बारिश के चलते जगह-जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। पीलीभीत जिले में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। पिछले चार दिनो से हो रही बारिश के बाद रविवार को फिर से रेड अलर्ट घोषित किया गया है। बारिश और जलभराव की स्थितियों का आंकलन करते हुए डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने दो दिन सोमवार और मंगलवार को पीलीभीत में डीएम ने 12वीं तक के स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है। डीएम ने शहर में दो दिन तक 12वीं के छात्रों की छुट्टी की घोषणा की है।
डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में हो रही लगातार बारिश और जलभराव को देखते हुए कक्षा एक से 12वीं तक के सभी परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों, सहायता प्राप्त स्कूलों एवं सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त स्कूल और कॉलेजों दो सितंबर तक अवकाश कर दिया गया है। बता दें कि जिस तरह से लगातार हो रही बारिश का तेवर है उससे परिषदीय स्कूलों समेत आने जाने वाले रास्तों पर हो रहे जलभराव की स्थितियों को देखने के बाद यह निर्णय किया गया है। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह के मुताबिक रेड अलर्ट की चेतावनी आई है। इस वजह से दो दिन का अवकाश किया गया है। आगे की स्थितियों पर समीक्षा कर निर्णय किया जाएगा।
बरसात के पानी से शहर की कॉलोनियां डूबी, घरों में पहुंचा पानी
तेज बारिश से शहर की कॉलोनियां डूब गई। कॉलोनियों को जाने वाले रास्ते में कई-कई फिट पानी भर गया, जो घरों के अंदर प्रवेश कर गया। घरेलू सामान को सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया। इससे कॉलोनीवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई दिनों से सुबह से बारिश शुरू हो जाती है, जो दोपहर तक होती है। उसके बाद मौसम साफ हो जाता है। रविवार को तेज बरसात के साथ आकाशीय बिजली ने लोगों को डरा दिया। सुबह कुछ घंटे की तेज बरसात से शहर की वल्लभनगर, निरंजनकुंज कॉलोनी, कृष्ण विहार कॉलोनी, राजाबाग कॉलोनी समेत अन्य कॉलोनियों में कई फिट जलभराव हो गया।
कॉलोनी में जाने वाले रास्ते में पानी भरने के बाद घरों के अंदर पहुंच गया। लोगों ने पानी से घरेलू सामान को बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। तेज बरसात से लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हुई है। बाहर से आने वाले लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। शहर की कृष्ण विहार कॉलोनी में उपाधि महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ.एसके शर्मा, डॉ.आरपी गंगवार, संजीव कुमार मिश्र, नीरज लोधी, दिलीप कुमार, संजीव गंगवार, सत्यपाल आदि के घरों में कई फिट पानी भर गया।