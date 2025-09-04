यूपी के 48 जिलों में छह सितंबर को क्या होगा? सभी डीएम और कमिश्नर को जारी हो गए निर्देश

राजस्व विभाग ने 6 सितंबर को आयोजित होने वाला संपूर्ण समाधान दिवस स्थगित कर दिया है। अब ये समाधान आठ सितंबर केा आयोजित किया जाएगा। दरअसल छह सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) होनी है।

राजस्व विभाग ने 6 सितंबर को आयोजित होने वाला संपूर्ण समाधान दिवस स्थगित कर दिया है। अब ये समाधान आठ सितंबर केा आयोजित किया जाएगा। दरअसल छह सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) होनी है। इस दिन शनिवार पड़ रहा है। हर शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, लेकिन पीईटी को देखे हुए इसे स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी करते हुए निर्देश भेज दिया गया है।

राजस्व विभाग के अनुसचिव सुरेश कुमार साहू की ओर से जारी किए गए शासनादेश में कहा गया है कि 6 सितंबर यानी माह के पहले शनिवार के स्थान पर 8 सितंबर सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार कराया जाएगा, जिससे संपूर्ण समाधान दिवस शनिवार को स्थगित किए जाने की जानकारी पहले से लोगों को हो जाए और यह भी पता चल जाए कि इसके स्थान पर सोमवार को आयोजित किया जाएगा।