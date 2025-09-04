Due to PET Sampoorna Samadhan Diwas postponed instructions issued to all DM and Commissioners यूपी के 48 जिलों में छह सितंबर को क्या होगा? सभी डीएम और कमिश्नर को जारी हो गए निर्देश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDue to PET Sampoorna Samadhan Diwas postponed instructions issued to all DM and Commissioners

यूपी के 48 जिलों में छह सितंबर को क्या होगा? सभी डीएम और कमिश्नर को जारी हो गए निर्देश

राजस्व विभाग ने 6 सितंबर को आयोजित होने वाला संपूर्ण समाधान दिवस स्थगित कर दिया है। अब ये समाधान आठ सितंबर केा आयोजित किया जाएगा। दरअसल छह सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) होनी है।

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताThu, 4 Sep 2025 07:14 PM
share Share
Follow Us on
यूपी के 48 जिलों में छह सितंबर को क्या होगा? सभी डीएम और कमिश्नर को जारी हो गए निर्देश

राजस्व विभाग ने 6 सितंबर को आयोजित होने वाला संपूर्ण समाधान दिवस स्थगित कर दिया है। अब ये समाधान आठ सितंबर केा आयोजित किया जाएगा। दरअसल छह सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) होनी है। इस दिन शनिवार पड़ रहा है। हर शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, लेकिन पीईटी को देखे हुए इसे स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी करते हुए निर्देश भेज दिया गया है।

राजस्व विभाग के अनुसचिव सुरेश कुमार साहू की ओर से जारी किए गए शासनादेश में कहा गया है कि 6 सितंबर यानी माह के पहले शनिवार के स्थान पर 8 सितंबर सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार कराया जाएगा, जिससे संपूर्ण समाधान दिवस शनिवार को स्थगित किए जाने की जानकारी पहले से लोगों को हो जाए और यह भी पता चल जाए कि इसके स्थान पर सोमवार को आयोजित किया जाएगा।

प्रदेश के 48 जिलों आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, अंबेडकरनगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, फतेहपुर, मऊ, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर बस्ती, गोंडा, देवरिया, गोरखपुर में परीक्षा होनी है। इसके साथ ही जालौन, झांसी, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, भदोही, मिर्जापुर, अमरोहा, बिजनौर, मुरदाबाद, रामपुर, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, गाजीपुर, जौनपुर व वाराणसी में परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए हैं।

Up Latest News UP Sarkar
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |