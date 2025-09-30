Due to love affair bua and nephew committed suicide by hanging themselves from tree बुआ-भतीजे के लव अफेयर का खौफनाक अंत, पेड़ से लटके मिले दोनों के शव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बुआ-भतीजे के लव अफेयर का खौफनाक अंत, पेड़ से लटके मिले दोनों के शव

ललितपु में पेड़ पर एक दुपट्टे के दोनों छोरों पर प्रेमी युगल के शव लटके मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है। मृतक रिश्ते में बुआ-भतीजे लगते थे।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ललितपुरTue, 30 Sep 2025 02:39 PM
यूपी के ललितपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पेड़ पर एक दुपट्टे के दोनों छोरों पर प्रेमी युगल के शव लटके मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है। दोनों पक्षों ने दो युवकों पर हत्या का आरोप लगाए। वहीं, मृतक रिश्ते में बुआ-भतीजे लगते थे।

ग्राम आलापुर के रहने वाले 19 वर्षीय युवक एक सप्ताह पहले कानपुर से अपने घर आया था। वह अपने परिजनों के साथ रह रहा था। बीते शनिवार को वह किसी को कुछ बताए बिना घर से चला गया। परिजनों ने यह मान लिया था कि वह मजदूरी करने फिर कानपुर चला गया है। उधर, ग्राम नगवांस की रहने वाली किशोरी दुर्गा पंडाल जाने के बाद घर नहीं लौटी थी। किशोरी के परिजनों ने जब खोजबीन की तो उनको मालूम चला कि रिश्ते में भतीजे लगने वाले युवक से उसके प्रेम संबंध थे।

जिसके बाद किशोरी का भाई युवक के घर जा पहुंचा और उसके पिता को घटनाक्रम की जानकारी दी। दोनों परिवारों ने जब छानबीन की तो ग्राम नगवांस के पास खेड़र नदी के समीप आम के पेड़ से एक ही दुपट्टे के दोनों छोरों पर उनके शव लटके होने की जानकारी मिली। पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे परिजनों ने उनकी शिनाख्त की, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया। मृतका दो भाई व तीन बहन में छोटा था। तो वहीं किशोरी भी तीन बहनों व दो भाइयों में छोटी थी।

युवक की बुआ लगती थी किशोरी

जानकारी के मुताबिक तीन वर्ष पूर्व किशोरी व युवक भट्टे पर मजदूरी करने के लिये उज्जैन गये थे। जहां से उनके बीच प्रेम प्रसंग शुरु हुआ था। दोनों की मोबाइल पर आपस में बातचीत होती रहती थी। किशोरी युवक की रिश्ते में बुआ लगती थी। इसीलिए परिजन उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे।

दो युवकों पर हत्या का लगाया गया आरोप

युवक के पिता ने बताया कि घर से लापता होने के बाद ग्राम आलापुर के दो युवक उसके बेटे के साथ देखे गए थे। किशोरी के साथ भागने से पहले उनके बेटे ने दोनों युवकों के साथ बैंक से एक लाख रुपये निकाले थे। जिसके चलते दोनों के मन में लालच आ गया व दोनों युवकों ने मनीषा और सीताराम की हत्या करके शवों को लटका दिया।

