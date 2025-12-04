Hindustan Hindi News
UP Weather: ला नीना का असर, इस बार लंबे समय तक पड़ेगी सर्दी; मौसम को लेकर हुई ये भविष्यवाणी

संक्षेप:

Thu, 4 Dec 2025 06:53 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर
UP Weather Update: ला नीना प्रशांत महासागर में होने वाली प्राकृतिक जलवायु घटना से जुड़ी है। इसके असर से ठंडी हवाएं बहने लगती हैं। इस वर्ष ला नीना की स्थिति है और यह प्रभावी हो गई है। इससे माना जा रहा है कि सर्दी लंबे समय तक पड़ेगी। पीक डेज यानी तापमान में गिरावट वाले दिनों की संख्या भी अधिक हो जाएगी। नवंबर के बाद दिसंबर के महीने में भी सर्दी का सिलसिला जारी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दित्वा चक्रवाती तूफान के कारण ऊपरी सतह पर बार-बार बादल आ रहे हैं।

मंगलवार-बुधवार की रात कानपुर में बादल छा जाने का असर न्यूनतम तापमान पर पड़ा। घने बादलों के कारण रात में सर्दी का अहसास कम रहा। न्यूनतम पारा 11 डिग्री पर पहुंच गया। सुबह से पूरा शहर धुंध और कोहरे की चादर से ढंक गया। रात का तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया लेकिन इसके बावजूद सर्दी का अहसास बना रहा। खासतौर से दिन में तो लोग धूप तलाशते रहे। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल सर्दी के इस दौर पर जल्दी विराम नहीं लगेगा।

धूप न खिलने और तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से दिन में सर्दी बढ़ गई। अधिकतम तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ा। बुधवार को पारा 25.6 से बढ़कर 25.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। नमी का अधिकतम प्रतिशत 95 और न्यूनतम 55 फीसदी हो जाने का भी असर रहा कि सर्दी का अहसास अधिक बना रहा।

दमघोंटू गैस से बेबस हुए लोग, सीओ उच्च स्तर पर

दिसंबर शुरू होते ही हवा की सेहत फिर बिगड़ने लगी है। बुधवार को कानपुर नगर का एक्यूआई 192 पहुंच गया। नेहरू नगर सेंटर का एक्यूआई 201 यानी ऑरेंज श्रेणी में आ गया। यह बहुत खराब स्थिति है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी दमघोंटू गैस का स्तर 107 पीपीबी तक पहुंच गया जो बेहद खतरनाक स्थिति मानी जाती है। सुबह से ही कोहरा, धुंध स्मॉग के रूप में दिख रहा था। इसकी परत मोटी होने के कारण धूप रुक गई। नमी का प्रतिशत अधिक होने के कारण धूल-धुआं व गैस के कण नीचे की ओर आ गए। पहले तो लोगों को लगा कि यह कोहरा है जो जल्दी छट जाएगा लेकिन यह दिन भर बना रहा। इसने स्मॉग का रूप ले लिया। सीपीसीबी के नेहरू नगर सेंटर का एक्यूआई शाम चार बजे 201 (ऑरेंज) श्रेणी में था। तब यहां धूल-धुआं के कणों की अधिकतम संख्या 345 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। इसका मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
