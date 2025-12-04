UP Weather: ला नीना का असर, इस बार लंबे समय तक पड़ेगी सर्दी; मौसम को लेकर हुई ये भविष्यवाणी

संक्षेप: धूप न खिलने और तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से दिन में सर्दी बढ़ गई। अधिकतम तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ा। बुधवार को पारा 25.6 से बढ़कर 25.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। नमी का अधिकतम प्रतिशत 95, न्यूनतम 55 फीसदी हो जाने का भी असर रहा कि सर्दी का अहसास अधिक बना रहा।

UP Weather Update: ला नीना प्रशांत महासागर में होने वाली प्राकृतिक जलवायु घटना से जुड़ी है। इसके असर से ठंडी हवाएं बहने लगती हैं। इस वर्ष ला नीना की स्थिति है और यह प्रभावी हो गई है। इससे माना जा रहा है कि सर्दी लंबे समय तक पड़ेगी। पीक डेज यानी तापमान में गिरावट वाले दिनों की संख्या भी अधिक हो जाएगी। नवंबर के बाद दिसंबर के महीने में भी सर्दी का सिलसिला जारी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दित्वा चक्रवाती तूफान के कारण ऊपरी सतह पर बार-बार बादल आ रहे हैं।

मंगलवार-बुधवार की रात कानपुर में बादल छा जाने का असर न्यूनतम तापमान पर पड़ा। घने बादलों के कारण रात में सर्दी का अहसास कम रहा। न्यूनतम पारा 11 डिग्री पर पहुंच गया। सुबह से पूरा शहर धुंध और कोहरे की चादर से ढंक गया। रात का तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया लेकिन इसके बावजूद सर्दी का अहसास बना रहा। खासतौर से दिन में तो लोग धूप तलाशते रहे। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल सर्दी के इस दौर पर जल्दी विराम नहीं लगेगा।

धूप न खिलने और तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से दिन में सर्दी बढ़ गई। अधिकतम तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ा। बुधवार को पारा 25.6 से बढ़कर 25.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। नमी का अधिकतम प्रतिशत 95 और न्यूनतम 55 फीसदी हो जाने का भी असर रहा कि सर्दी का अहसास अधिक बना रहा।