डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टरों ने 15 फीसदी तक बढ़ाया भाड़ा, यूपी में माल ढुलाई महंगी
यूपी में डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टरों ने 15 फीसदी तक भाड़ा बढ़ाया। डीजल के दाम बढ़ने पर ट्रांसपोर्टरों ने माल ढुलाई भाड़ा 15% तक बढ़ा दिया है। नई दरें सोमवार से तत्काल प्रभाव से लागू हो गईं।
UP News: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और जंग की तपिश से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों पर डीजल के बढ़े दामों का भी असर पड़ने जा रहा है। डीजल के दाम बढ़ने पर ट्रांसपोर्टरों ने माल ढुलाई भाड़ा 15% तक बढ़ा दिया है। नई दरें सोमवार से तत्काल प्रभाव से लागू हो गईं। ट्रकों का भाड़ा बढ़ने का असर सीधे तौर पर खाद्य सामग्रियों, फलों, सब्जियों सहित अन्य वस्तुओं पर पड़ेगा। माल ढुलाई महंगी होने से इन वस्तुओं मूल्यों में भी बढ़ोतरी होगी।
डीजल में प्रति लीटर तीन रुपये से अधिक की वृद्धि होने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रांसपोर्टर भाड़ा में वृद्धि करेंगे। माना जा रहा था कि यह वृद्धि 05 से 10% होगी। लेकिन, सोमवार की शाम को लखनऊ संयुक्त ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक में भाड़ा में 15% वृद्धि किए जाने की घोषणा की गई। ट्रांसपोर्टर नगर के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में रखी गई बैठक में ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह भाटिया, लखनऊ ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि एचपी यादव, ट्रक ऑनर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अवस्थी आदि शामिल रहे।
ट्रकों का भाड़ा बढ़ने से माल ढुलाई निश्चित ही महंगी हो जाएगी
हरप्रीत सिंह ने भाड़ा वृद्धि की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना काल के बाद से पहली बार ट्रकों के भाड़े में वृद्धि की गई है। तब से लेकर अब तक कई बार टोल, डीजल, टायर, पार्ट्स, परमिट, फिटनेस, बीमा सहित अन्य के शुल्क बढ़ चुके हैं। कहा कि ट्रकों का भाड़ा बढ़ने से माल ढुलाई निश्चित ही महंगी हो जाएगी।
ये निर्णय लिए गए-
-सभी ट्रांसपोर्टर तत्काल प्रभाव से अपने भाड़े में 15% की वृद्धि करेंगे
-यदि किसी कंपनी की ओर से अनुबंध के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता तो उसका कार्य तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। भविष्य में ऐसे डिफाल्ट व्यापारियों का कार्य केवल पेड बिल्टी पर ही किया जाएगा
-यदि कोई कंपनी नया ट्रांसपोर्टर नियुक्त करती है तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूर्व ट्रांसपोर्ट का कोई भुगतान बकाया न हो। साथ ही पूर्व निर्धारित रेट से 15% अधिक भाड़े पर ही माल बुक किया जाएगा
-लोकल माल उठान शुल्क एक टन से कम पर न्यूनतम 500 रुपये कंपनी से लिया जाएगा
-किसी भी प्रकार का रेट तोड़ने या कम करने की प्रवृत्ति को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा
-बिल्टी जार्च एवं टोल टैक्स अनिवार्य रूप से लिया जाएगा
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें