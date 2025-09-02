Due to heavy rains railways cancelled Hemkund and Shalimar Express for whole month भारी बारिश के चलते रेलवे का फैसला, पूरे महीने के लिए रद्द की हेमकुंड और शालीमार एक्सप्रेस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDue to heavy rains railways cancelled Hemkund and Shalimar Express for whole month

भारी बारिश के चलते रेलवे का फैसला, पूरे महीने के लिए रद्द की हेमकुंड और शालीमार एक्सप्रेस

दो दिनों से लगातार जारी भारी बारिश का असर रेलवे संचालन पर भी देखने को मिल रहा है। सहारनपुर से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को पूरे महीने के लिए रद्द कर दिया गया है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, सहारनपुरTue, 2 Sep 2025 08:28 PM
share Share
Follow Us on
भारी बारिश के चलते रेलवे का फैसला, पूरे महीने के लिए रद्द की हेमकुंड और शालीमार एक्सप्रेस

दो दिनों से लगातार जारी भारी बारिश का असर रेलवे संचालन पर भी देखने को मिल रहा है। सहारनपुर से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को पूरे महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार 14609-14610 हेमकुंड एक्सप्रेस तथा 14661-14662 शालीमार मलानी एक्सप्रेस को दो सितंबर से 30 सितंबर तक रद्द किया गया है। ये दोनों ट्रेनें दैनिक रूप से चलती हैं और यात्रियों की आवाजाही के लिए अहम मानी जाती हैं। सामान्य दिनों में 14609 हेमकुंड एक्सप्रेस ऋषिकेश से चलकर शाम 7:53 बजे सहारनपुर पहुंचती है, जबकि 14610 कटरा से चलकर अगले दिन सुबह 4:10 बजे सहारनपुर आती है।

वहीं, 14661 शालीमार मलानी एक्सप्रेस बाड़मेर से चलकर रात 9:10 बजे सहारनपुर पहुंचती है और 14662 जम्मूतवी से चलकर अगले दिन सुबह 7:05 बजे सहारनपुर आती है। बारिश के कारण ट्रैक पर पानी भरने और अन्य तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति की जानकारी अवश्य लें।

चार दिनों में ढाई लाख रुपये का रिफंड

भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित होने से कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। इसके चलते यात्रियों को टिकट रद्द कराना पड़ा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बड़े स्तर पर रिफंड की प्रक्रिया चलाई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 29 अगस्त को ₹35,000 रुपये 30 अगस्त को ₹1,15,000 रुपये 31 अगस्त को ₹56,000 तथा एक सितंबर को ₹42,000 की राशि यात्रियों को वापस की गई। इस प्रकार कुल मिलाकर ₹2,48,000 का रिफंड किया गया।

Saharanpur News Railway News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |