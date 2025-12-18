यूपी में कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार घटाई गई, अब इतनी स्पीड से दौड़ेंगी कारें

संक्षेप: यूपी में कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार घटाई गई है। दुर्घटनाओं को देखते हुए गाड़ियों की गतिसीमा को कम कर दिया है। कार के लिए गतिसीमा दिन में 80 और रात में 60 किमी प्रति घंटा कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने सभी एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए गाड़ियों की गतिसीमा को कम कर दिया है। कार के लिए गतिसीमा दिन में 80 और रात में 60 किमी प्रति घंटा कर दी गई है। बस या यात्री वाहन नौ सीटों से अधिक होने पर दिन में 60 और रात में 50 और ट्रक या माल वाहन दिन में 50 और रात में 40 किमी प्रति घंटे गतिसीमा से चलेंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दिन का समय प्रात: 8 से रात्रि 8 और रात्रि का समय 8 से सुबह 8 बजे तक है। आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर यह व्यवस्था शुक्रवार प्रभावी होगी। यह गतिसीमा 15 फरवरी 2026 तक या कोहरा की स्थिति ठीक होने तक लागू रहेगी।

सुरक्षा टीम द्वारा अधिक कोहरा होने की स्थिति में यानी 50 मीटर से कम विजिबिलिटी होने पर गाड़ियों को टोल के किनारे रोका जाएगा और कई गाड़ियों को एक साथ रवाना किया जाएगा। ओवरस्पीड चालान की व्यवस्था पूर्वनिर्धारित गतिसीमा के आधार पर ही रहेगी। कोहरे, धुंध के दृष्टिगत सुरक्षित यात्र से संबंधित जानकारी लोगों को दी जाएगी।