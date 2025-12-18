Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDue to fog UP Expressway vehicles speed of has been reduced, now cars will run at this speed
यूपी में कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार घटाई गई, अब इतनी स्पीड से दौड़ेंगी कारें

यूपी में कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार घटाई गई, अब इतनी स्पीड से दौड़ेंगी कारें

संक्षेप:

यूपी में कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार घटाई गई है। दुर्घटनाओं को देखते हुए गाड़ियों की गतिसीमा को कम कर दिया है। कार के लिए गतिसीमा दिन में 80 और रात में 60 किमी प्रति घंटा कर दी गई है।

Dec 18, 2025 06:33 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने सभी एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए गाड़ियों की गतिसीमा को कम कर दिया है। कार के लिए गतिसीमा दिन में 80 और रात में 60 किमी प्रति घंटा कर दी गई है। बस या यात्री वाहन नौ सीटों से अधिक होने पर दिन में 60 और रात में 50 और ट्रक या माल वाहन दिन में 50 और रात में 40 किमी प्रति घंटे गतिसीमा से चलेंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दिन का समय प्रात: 8 से रात्रि 8 और रात्रि का समय 8 से सुबह 8 बजे तक है। आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर यह व्यवस्था शुक्रवार प्रभावी होगी। यह गतिसीमा 15 फरवरी 2026 तक या कोहरा की स्थिति ठीक होने तक लागू रहेगी।

सुरक्षा टीम द्वारा अधिक कोहरा होने की स्थिति में यानी 50 मीटर से कम विजिबिलिटी होने पर गाड़ियों को टोल के किनारे रोका जाएगा और कई गाड़ियों को एक साथ रवाना किया जाएगा। ओवरस्पीड चालान की व्यवस्था पूर्वनिर्धारित गतिसीमा के आधार पर ही रहेगी। कोहरे, धुंध के दृष्टिगत सुरक्षित यात्र से संबंधित जानकारी लोगों को दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:युवाओं के लिए गुड न्यूज, नए साल पर डेढ़ लाख नौकरियां देने जा रही योगी सरकार
ये भी पढ़ें:पंचायत चुनाव से पहले 11350 ग्राम पंचायतों में यह काम करने जा रही योगी सरकार

टोल प्लाजा, रोड साइड फैसेलिटी केंद्र, प्रवेश और निकास पर गतिसीमा संबंधी बोर्ड लगाए जाएंगे। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से भी इसकी जानकारी दी जाएगी। सुरक्षा टीम द्वारा पेट्रोलिंग वाहनों के माध्यम से भी इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। चौबीस घंटे सुरक्षा, पेट्रोलिंग, एंबुलेंस सेवाओं को तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। सभी एक्सप्रेसवे पर पैच आदि को तुरंत ठीक कराया जाएगा। एक्सप्रेसवे के प्रवेश और निकासी द्वार पर फॉग लाइट लगाई जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Purvanchal Expressway अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |