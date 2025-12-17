कोहरे के चलते यूपी में एक्सप्रेसवे पर घट सकती है स्पीड लिमिट, जानें क्या है तैयारी
हादसों के बाद अब कोहरे के चलते उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट घट सकती है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने की तैयारी है।
यूपीडा कोहरे की वजह से एक्सप्रेस-वे पर हो रहे हादसों को रोकने के लिए गाड़ियों की स्पीड लिमिट घटा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के सभी एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट को 120 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि यूपीडा ने इस संबंध में शासन से विचार करने का अनुरोध किया है।
यूपीडा के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक आमतौर पर 15 फरवरी तक घना कोहरा रहता है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तब तक स्पीड लिमिट घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की जा सकती है। मौजूदा समय में यूपीडा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे संचालित करता है। घने कोहरे के चलते एक्सप्रेस-वे पर लगातार हादसों की संख्या बढ़ रही है। जिसके चलते यूपीडा ने शासन को स्पीड लिमिट घटाना चाहता है, जिससे हादसे कम हो। कोहरा समाप्त होने के बाद स्पीड लिमिट फिर बढ़ा दी जाएगी।
एक्सप्रेस-वे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने दिए निर्देश
उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए अधिकारियों को प्रदेशभर में अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त, आईजी, जिलाधिकारी, पुलिस, ट्रैफिक और नगर निकायों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनजीवन, यातायात और निराश्रितों की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि सड़कों, गलियों, हाईवे से लेकर एक्सप्रेस-वे तक सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद रखे जाएं। उन्होंने इसके साथ ही, एक्सप्रेस-वे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने, ब्लैक स्पॉट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने, टीमें तैनात करने, क्रेन और एम्बुलेंस को 24x7 उपलब्ध रखने तथा टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर से चालकों को कोहरे की चेतावनी देने के निर्देश दिए हैं।