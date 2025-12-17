Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDue to fog, the speed limit on expressways in UP may be reduced; know what preparations are being made
कोहरे के चलते यूपी में एक्सप्रेसवे पर घट सकती है स्पीड लिमिट, जानें क्या है तैयारी

कोहरे के चलते यूपी में एक्सप्रेसवे पर घट सकती है स्पीड लिमिट, जानें क्या है तैयारी

संक्षेप:

हादसों के बाद अब कोहरे के चलते उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट घट सकती है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने की तैयारी है।  

Dec 17, 2025 08:58 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपीडा कोहरे की वजह से एक्सप्रेस-वे पर हो रहे हादसों को रोकने के लिए गाड़ियों की स्पीड लिमिट घटा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के सभी एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट को 120 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि यूपीडा ने इस संबंध में शासन से विचार करने का अनुरोध किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपीडा के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक आमतौर पर 15 फरवरी तक घना कोहरा रहता है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तब तक स्पीड लिमिट घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की जा सकती है। मौजूदा समय में यूपीडा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे संचालित करता है। घने कोहरे के चलते एक्सप्रेस-वे पर लगातार हादसों की संख्या बढ़ रही है। जिसके चलते यूपीडा ने शासन को स्पीड लिमिट घटाना चाहता है, जिससे हादसे कम हो। कोहरा समाप्त होने के बाद स्पीड लिमिट फिर बढ़ा दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:पूर्व DGP प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष
ये भी पढ़ें:ठंड के चलते इस जिले में कक्षा 8 तक स्कूल 20 तक बंद, लखनऊ-बाराबंकी में समय बदला

एक्सप्रेस-वे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने दिए निर्देश

उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए अधिकारियों को प्रदेशभर में अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त, आईजी, जिलाधिकारी, पुलिस, ट्रैफिक और नगर निकायों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनजीवन, यातायात और निराश्रितों की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि सड़कों, गलियों, हाईवे से लेकर एक्सप्रेस-वे तक सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद रखे जाएं। उन्होंने इसके साथ ही, एक्सप्रेस-वे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने, ब्लैक स्पॉट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने, टीमें तैनात करने, क्रेन और एम्बुलेंस को 24x7 उपलब्ध रखने तथा टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर से चालकों को कोहरे की चेतावनी देने के निर्देश दिए हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Purvanchal Expressway
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |