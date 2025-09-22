Due to fear of house collapsing young man committed suicide by hanging himself मकान टूटने के डर से युवक ने की आत्महत्या, बीजेपी MLA ने प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मकान टूटने के डर से युवक ने की आत्महत्या, बीजेपी MLA ने प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार

एटा में रविवार को मकान तोड़े जाने के डर से एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं, क्षेत्रीय विधायक ने बिना वैकल्पिक ठिकाना उपलब्ध कराने का आरोप लगाते हुए वन विभाग और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है।

Pawan Kumar Sharma भाषा, एटाMon, 22 Sep 2025 05:54 PM
यूपी के एटा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां रविवार को मकान तोड़े जाने के डर से एक गरीब व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं, क्षेत्रीय विधायक विपिन कुमार वर्मा ने बिना वैकल्पिक ठिकाना उपलब्ध कराये व्यक्ति का मकान तोड़ने की तैयारी किये जाने का आरोप लगाते हुए वन विभाग और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है।

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि मलावन थाना क्षेत्र के सकतपुर गांव में हरि सिंह नामक 35 वर्षीय शख्स ने रविवार को एक पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। स्थानीय लोगों के मुताबिक हरि सिंह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था और गांव में पिछले 25 सालों से 2 कमरे का मकान बनाकर उसमें परिवार के साथ रहता था। वन विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के बाद उसके मकान को तोड़ने की तैयारी की जा रही थी। इसी दबाव से भयभीत होकर हरि सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटना की जानकारी मिलने पर एटा सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक विपिन कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे और सिंह के परिजन के प्रति संवेदना प्रकट की। विधायक ने हरि सिंह की आत्महत्या के लिये वन विभाग और प्रशासन को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी पंचायत कर वन विभाग से आग्रह किया था कि 25 वर्ष पुराने मकान को तोड़ने से पहले गरीब परिवार को कहीं और बसाने के लिए मकान उपलब्ध कराया जाए। इस पर विभाग ने आश्वासन भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद लगातार मकान खाली करने का दबाव बनाया जा रहा था जिससे हरि सिंह तनाव में आ गया।

उन्होंने कहा कि अगर गरीब की समस्या का समय रहते समाधान किया गया होता तो यह घटना न होती। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार के समक्ष शिकायत दर्ज कराने और कार्रवाई कराने की बात कही है।

