मकान टूटने के डर से युवक ने की आत्महत्या, बीजेपी MLA ने प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार

यूपी के एटा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां रविवार को मकान तोड़े जाने के डर से एक गरीब व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं, क्षेत्रीय विधायक विपिन कुमार वर्मा ने बिना वैकल्पिक ठिकाना उपलब्ध कराये व्यक्ति का मकान तोड़ने की तैयारी किये जाने का आरोप लगाते हुए वन विभाग और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है।

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि मलावन थाना क्षेत्र के सकतपुर गांव में हरि सिंह नामक 35 वर्षीय शख्स ने रविवार को एक पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। स्थानीय लोगों के मुताबिक हरि सिंह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था और गांव में पिछले 25 सालों से 2 कमरे का मकान बनाकर उसमें परिवार के साथ रहता था। वन विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के बाद उसके मकान को तोड़ने की तैयारी की जा रही थी। इसी दबाव से भयभीत होकर हरि सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटना की जानकारी मिलने पर एटा सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक विपिन कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे और सिंह के परिजन के प्रति संवेदना प्रकट की। विधायक ने हरि सिंह की आत्महत्या के लिये वन विभाग और प्रशासन को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी पंचायत कर वन विभाग से आग्रह किया था कि 25 वर्ष पुराने मकान को तोड़ने से पहले गरीब परिवार को कहीं और बसाने के लिए मकान उपलब्ध कराया जाए। इस पर विभाग ने आश्वासन भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद लगातार मकान खाली करने का दबाव बनाया जा रहा था जिससे हरि सिंह तनाव में आ गया।