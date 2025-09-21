पशु तस्करों की गाड़ियां बनीं पुलिस के लिए सिरदर्द, टक्कर मारने से भी नहीं हिचकते ड्राइवर

गोरखपुर और आसपास के सीमावर्ती जिलों में पशु तस्करों का नेटवर्क पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। तस्करों की गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ती हैं और पुलिस चेकिंग से बचने के लिए खतरनाक हथकंडे अपनाती हैं। वे न तो बैरियर की परवाह करते हैं और न ही पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने से हिचकिचाते हैं।

गोरखपुर और सीमावर्ती जिलों में सक्रिय पशु तस्करों का नेटवर्क लगातार पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। तस्करों की गाड़ियां न केवल रफ्तार से दौड़ती हैं, बल्कि पुलिस चेकिंग से बचने के लिए वे खतरनाक हथकंडों का इस्तेमाल भी करते हैं। अव्वल तो किसी बैरियर की परवाह नहीं करते और अगर कोई रोकने की कोशिश कर रहे तो उस पर गाड़ी चढ़ाने और हमला करने में भी संकोच नहीं करते। यही कारण है कि पुलिसकर्मी भी सीधे इन गाड़ियों के सामने आने से कतराते हैं।

तस्कर जिन पिकअप या ट्रकों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सामान्य गाड़ियों से अलग तरीके से तैयार कराया जाता है। गाड़ियों के अगले हिस्से में बेल्डिंग के जरिए लोहे की मोटी रॉड और प्लेट लगी होती है। यह रॉड पुलिस बैरिकेड या किसी अवरोध को धक्का देकर आसानी से तोड़ देती है। इतना ही नहीं, कई गाड़ियों में हाइड्रोलिक सिस्टम और लोहे की अतिरिक्त प्लेट लगाई जाती हैं, जिसे रोकने या तोड़ने में कठिनाई होती है। यही कारण है कि पुलिस इन्हें रोकने के लिए जेसीबी और डंपर जैसी भारी मशीनों की मदद लेती है।

टक्कर मारने से भी संकोच नहीं पुलिस सूत्र बताते हैं कि कई बार चेकिंग के दौरान जब पुलिसकर्मी इन गाड़ियों के सामने आए, तो तस्करों ने उन्हें कुचलने की कोशिश की। इस वजह से कई बार पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। यही डर पुलिस बल को सतर्क रखता है। अधिकारी मानते हैं कि तस्कर अपनी जान और गाड़ी की परवाह किए बिना हर हाल में पशु को गंतव्य तक पहुंचाना चाहते हैं।

आरटीओ विभाग भी नहीं करता चेकिंग तस्करों की गाड़ियां सामान्य आरटीओ चेकिंग से भी बच निकलती हैं। गाड़ियों को इस तरह मॉडिफाई किया जाता है कि वे बाहर से साधारण पिकअप या ट्रक ही नजर आती हैं। यही वजह है कि परिवहन विभाग की चेकिंग टीमें भी इन्हें नजरअंदाज कर देती हैं।

गाड़ियों में रॉकेट फ्यूल पशु तस्कर सामान्य ईंधन की बजाय डीजल और पेट्रोल का अनौपचारिक मिश्रण बनाकर गाड़ियों में भर कर ‘रॉकेट फ्यूल’ बनाते हैं। यह मिश्रण वाहनों को असामान्य रूप से अधिक स्पीड देता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मिश्रण से लैस पिकअप और ट्रक हाईवे पर तेज रफ्तार लेकर पुलिस गाड़ियों को चकमा दे देते हैं। कई बार पीछा करने पर तस्करों की गाड़ियां पुलिस वाहनों से तेज निकल जाती हैं, जिससे पकड़ मुश्किल हो जाती है।

सीमावर्ती जिलों में मजबूत नेटवर्क गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बिहार के गोपालगंज-सिवान जिलों में तस्करों का नेटवर्क गहराई तक फैला हुआ है। तस्कर बिहार के जरिए पश्चिम बंगाल तक पशुओं की सप्लाई करते हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल सीमावर्ती रास्तों और छोटे मार्गों से किया जाता है ताकि हाईवे की निगरानी से बच सकें।