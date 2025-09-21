पारिवारिक कलह का खौफनाक अंजाम, नाबालिग ने दिनदहाड़े बड़े भाई की काटी गर्दन

कानपुर में पारिवारिक विवाद में नाबालिग ने बड़े भाई की बांका से गर्दन काटकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बांका लेकर खेतों के रास्ते से फरार हो गया। सूचना पाकर एडीसीपी, एसीपी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची।

यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पारिवारिक विवाद में नाबालिग ने बड़े भाई की बांका से गर्दन काटकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बांका लेकर खेतों के रास्ते से फरार हो गया। सूचना पाकर एडीसीपी पूर्वी अंजली विश्वकर्मा, एसीपी चकेरी अभिषेक पांडेय समेत पुलिस फोर्स पहुंची और मृतक के परिजनों से पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। मृतक के पिता की तहरीर पर कत्ल का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश हो रही है।

ये घटना नर्वल क्षेत्र का है। बेहटा सकट का रहने वाले नेकपाल प्राइवेट नौकरी करने हैं। उनका बड़ा बेटा 30 वर्षीय सर्वेश कुरील ट्रक चालक था। विवाद के चलते उसकी पत्नी व दो बेटियां पांच साल से अलग रहती हैं। परिजनों ने बताया कि शनिवार दोपहर को सर्वेश का सबसे 16 वर्षीय छोटे भाई के साथ घरेलू बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। घर के बाहर दरवाजे के सामने दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते नाबालिग बिस्तर में छिपा कर रखा बांका उठा लाया और सर्वेश की गर्दन पर जोरदार वार कर दिया। हमला होते ही सर्वेश खून से लथपथ होकर फर्श पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। वारदात करने के बाद आरोपी बांका लेकर खेतों की तरफ भागा और कहीं निकल गया। दिनदहाड़े हुए हत्याकांड से गांव में हड़कंप मच गया।