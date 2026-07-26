शादी के इंतजार का टूटा सब्र, जीजा-साली ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

संतकबीरनगर में एक प्रेमी युगल के शादी का सब्र जवाब दे गया। दोनों ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी। इस घटना से सनसनी फैल गई। युवक गोरखपुर के कैम्पियरगंज और युवती संतकबीरनगर के बखिरा क्षेत्र की रहने वाली थी। दोनों में जीजा-साली का रिश्ता था।

UP News: यूपी के संतकबीरनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक प्रेमी युगल के शादी का सब्र जवाब दे गया। दोनों खलीलाबाद-चुरेब रेलवे स्टेशन के बीच सरैया क्रॉसिंग के पास शुक्रवार की रात ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी। हालांकि, पुलिस ने दोनों को एबुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया, जहां देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, इस घटना से सनसनी फैल गई। युवक गोरखपुर के कैम्पियरगंज और युवती संतकबीरनगर के बखिरा क्षेत्र की रहने वाली थी। दोनों में जीजा-साली का रिश्ता था।

कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में सरैया रेलवे क्रॉसिंग के पास रेल ट्रैक पर शुक्रवार रात 20 साल का युवक और 19 साल की युवती अचानक ट्रेन के आगे कूद गए। दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। पुलिस ने दोनों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया, लेकिन देर हचुकी थी। डॉक्टर ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर मिले मोबाइल से दोनों के शवों की पहचान हुई। युवती बखिरा थाना क्षेत्र के एक गांव की, जबकि युवक गोरखपुर जिले के कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र का निवासी था। दोनों में जीजा-साली का रिश्ता था।

बेइंतहा मोहब्बत थी, मगर इंतजार का सब्र हार गया गोरखपुर जनपद के कैम्पियरगंज क्षेत्र का रहने वाला प्रेमी युवक अपनी भाभी की बहन से बेइंतहा मोहब्बत करता था। करीब एक साल पहले दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई और छह माह पहले बात शादी तक पहुंच गई। दोनों के परिजन भी शादी को सहमत थे, लेकिन युवक के दो बड़े भाइयों की शादी अभी तक नहीं हो पाई है। इस वजह से लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। अनिश्चित भविष्य के बीच प्रेमी युगल के इंतजार का सब्र हार गया और दोनों ने एक फैसला कर ट्रेन के आगे कूद कर मौत को गले लगा लिया। दोनों की मौत से परिवार में मातम पसर गया। हर आंखे नम थी और हर जुबां पर सिर्फ एक ही बात थी कि इंतजार कर लिए होते तो शायद यह घटना नहीं घटती।