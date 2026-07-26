शादी के इंतजार का टूटा सब्र, जीजा-साली ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
संतकबीरनगर में एक प्रेमी युगल के शादी का सब्र जवाब दे गया। दोनों ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी। इस घटना से सनसनी फैल गई। युवक गोरखपुर के कैम्पियरगंज और युवती संतकबीरनगर के बखिरा क्षेत्र की रहने वाली थी। दोनों में जीजा-साली का रिश्ता था।
UP News: यूपी के संतकबीरनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक प्रेमी युगल के शादी का सब्र जवाब दे गया। दोनों खलीलाबाद-चुरेब रेलवे स्टेशन के बीच सरैया क्रॉसिंग के पास शुक्रवार की रात ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी। हालांकि, पुलिस ने दोनों को एबुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया, जहां देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, इस घटना से सनसनी फैल गई। युवक गोरखपुर के कैम्पियरगंज और युवती संतकबीरनगर के बखिरा क्षेत्र की रहने वाली थी। दोनों में जीजा-साली का रिश्ता था।
कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में सरैया रेलवे क्रॉसिंग के पास रेल ट्रैक पर शुक्रवार रात 20 साल का युवक और 19 साल की युवती अचानक ट्रेन के आगे कूद गए। दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। पुलिस ने दोनों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया, लेकिन देर हचुकी थी। डॉक्टर ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर मिले मोबाइल से दोनों के शवों की पहचान हुई। युवती बखिरा थाना क्षेत्र के एक गांव की, जबकि युवक गोरखपुर जिले के कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र का निवासी था। दोनों में जीजा-साली का रिश्ता था।
बेइंतहा मोहब्बत थी, मगर इंतजार का सब्र हार गया
गोरखपुर जनपद के कैम्पियरगंज क्षेत्र का रहने वाला प्रेमी युवक अपनी भाभी की बहन से बेइंतहा मोहब्बत करता था। करीब एक साल पहले दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई और छह माह पहले बात शादी तक पहुंच गई। दोनों के परिजन भी शादी को सहमत थे, लेकिन युवक के दो बड़े भाइयों की शादी अभी तक नहीं हो पाई है। इस वजह से लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। अनिश्चित भविष्य के बीच प्रेमी युगल के इंतजार का सब्र हार गया और दोनों ने एक फैसला कर ट्रेन के आगे कूद कर मौत को गले लगा लिया। दोनों की मौत से परिवार में मातम पसर गया। हर आंखे नम थी और हर जुबां पर सिर्फ एक ही बात थी कि इंतजार कर लिए होते तो शायद यह घटना नहीं घटती।
मेरठ में प्रेमी के घर पहुंचकर प्रेमिका ने खाया जहर
उधर, मेरठ में प्रेम प्रसंग में हुए विवाद के बाद शनिवार को एक युवती अपने प्रेमी के घर पहुंची और शादी की मांग पूरी न होने पर जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को पहले किठौर सीएचसी लेकर पहुंची, फिर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से नई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें