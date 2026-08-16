नेपाल में लगातार बारिश के चलते उफनाई घाघरा, एल्गिन ब्रिज पर डेंजर मार्क से ऊपर; बाढ़ का खतरा
रविवार सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार, एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी का जलस्तर 106.110 मीटर दर्ज किया गया। यह खतरे के निशान 106.070 मीटर से 4 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं, अयोध्या में जलस्तर 92.390 मीटर पर स्थिर बना हुआ है। नेपाल की पहाड़ियों पर हो रही मूसलाधार बारिश अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।
नेपाल की पहाड़ियों पर हो रही मूसलाधार बारिश और बैराजों से छोड़े गए भारी पानी के चलते तटीय इलाकों में एक बार फिर बाढ़ की भयंकर तबाही का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से उफान पर है और एल्गिन ब्रिज पर नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। मौजूदा सीजन का यह सबसे बड़ा डिस्चार्ज दर्ज किया गया है, जिससे प्रशासन और बाढ़ खंड के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
रविवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी का जलस्तर 106.110 मीटर दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान 106.070 मीटर से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। यहां नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं, अयोध्या में जलस्तर 92.390 मीटर पर स्थिर बना हुआ है। नेपाल और मैदानी इलाकों के मिले-जुले पानी से घाघरा का कुल डिस्चार्ज बढ़कर 3,43,939 क्यूसेक पहुंच गया है, जो लगातार बढ़ रहा है। इसमें अकेले गिरिजा बैराज से 1,83,738 क्यूसेक, शारदा बैराज से 1,53,584 क्यूसेक और सरयू बैराज से 6,617 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।
भारी डिस्चार्ज और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अगले 24 घंटों में स्थिति और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। इस विकट परिस्थिति के बीच करनैलगंज तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हड़कंप मच गया है। नकहरा ग्राम पंचायत के नौ मजरे सीधे तौर पर बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। इसके साथ ही, बांध के भीतरी हिस्से में बसे बेहटा, मांझा रायपुर, नैपुरा और परसावल गांवों पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिससे ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ गई है।
स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए जिला प्रशासन और बाढ़ खंड पूरी तरह मुस्तैद हो गए हैं। संवेदनशील तटबंधों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने के लिए सतर्क किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें