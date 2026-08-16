नेपाल में लगातार बारिश के चलते उफनाई घाघरा, एल्गिन ब्रिज पर डेंजर मार्क से ऊपर; बाढ़ का खतरा

रविवार सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार, एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी का जलस्तर 106.110 मीटर दर्ज किया गया। यह खतरे के निशान 106.070 मीटर से 4 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं, अयोध्या में जलस्तर 92.390 मीटर पर स्थिर बना हुआ है। नेपाल की पहाड़ियों पर हो रही मूसलाधार बारिश अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।

नेपाल की पहाड़ियों पर हो रही मूसलाधार बारिश और बैराजों से छोड़े गए भारी पानी के चलते तटीय इलाकों में एक बार फिर बाढ़ की भयंकर तबाही का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से उफान पर है और एल्गिन ब्रिज पर नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। मौजूदा सीजन का यह सबसे बड़ा डिस्चार्ज दर्ज किया गया है, जिससे प्रशासन और बाढ़ खंड के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।

​रविवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी का जलस्तर 106.110 मीटर दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान 106.070 मीटर से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। यहां नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं, अयोध्या में जलस्तर 92.390 मीटर पर स्थिर बना हुआ है। नेपाल और मैदानी इलाकों के मिले-जुले पानी से घाघरा का कुल डिस्चार्ज बढ़कर 3,43,939 क्यूसेक पहुंच गया है, जो लगातार बढ़ रहा है। इसमें अकेले गिरिजा बैराज से 1,83,738 क्यूसेक, शारदा बैराज से 1,53,584 क्यूसेक और सरयू बैराज से 6,617 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।

​भारी डिस्चार्ज और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अगले 24 घंटों में स्थिति और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। इस विकट परिस्थिति के बीच करनैलगंज तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हड़कंप मच गया है। नकहरा ग्राम पंचायत के नौ मजरे सीधे तौर पर बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। इसके साथ ही, बांध के भीतरी हिस्से में बसे बेहटा, मांझा रायपुर, नैपुरा और परसावल गांवों पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिससे ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ गई है।