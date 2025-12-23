Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdue to cold weather schools in these districts of up are closed on dm orders
मिर्जापुर-सोनभद्र और बनारस के बाद अब इन जिलों में भी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश

मिर्जापुर-सोनभद्र और बनारस के बाद अब इन जिलों में भी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश

संक्षेप:

लखनऊ में शीतलहर और घना कोहरा होने और मौसम विभाग के पूर्वांनुमान को देखते हुए सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों के प्री-प्राइमरी और नर्सरी तक की कक्षाओं के लिए 24 दिसंबर से 27 दिसम्बर 2025 तक अवकाश रहेगा। 24 दिसंबर से कक्षा एक से कक्षा आठ तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे से शाम तीन बजे तक किया जाएगा।

Dec 23, 2025 03:00 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। कंपकंपाती सर्दी और घने कोहरे के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इस बीच सबसे अधिक परेशानी उन छोटे बच्चों को हो रही है जिन्हें इस मौसम में भी सुबह-सुबह तैयार होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। बच्चों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए कई जिलों में डीएम के आदेश से स्कूलों को बंद किया गया है। कल शाम शाहजहांपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र के डीएम ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया था तो मंगलवार को ठंड को देखते हुए वाराणसी के डीएम ने भी पांचवीं तक के स्कूलों में कक्षाओं को स्थगित करने का आदेश दे दिया। इस बीच राजधानी लखनऊ से भी प्री प्राइमरी और नर्सरी तक के स्कूलों को 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कक्षा एक से 8 तक के स्कूलों का समय बदला है। अब इन स्कूलों में कक्षाएं सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे के बीच चलेंगी। गोंडा में भी आठवीं तक के स्कूलों को 26 दिसम्बर तक बंद रखने का आदेश जारी हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लखनऊ के डीएम विशाख जी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में शीतलहर और घना कोहरा होने और मौसम विभाग के पूर्वांनुमान को ध्यान में रखते हुए सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों के प्री-प्राइमरी और नर्सरी तक की कक्षाओं के लिए 24 दिसंबर से 27 दिसम्बर 2025 तक अवकाश रहेगा। इसके साथ ही 24 दिसंबर से अग्रिम आदेशों तक कक्षा एक से कक्षा आठ तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे से शाम तीन बजे तक किया जाएगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

ये भी पढ़ें:यूपी के तीन और जिलों में स्कूलों की छुट्टी, डीएम ने बंद किए आठवीं तक के स्कूल

वहीं, घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के चलते गोंडा में भी सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई के आठवीं तक के विद्यालयों को 26 दिसम्बर तक बंद कर दिया गया है। डीएम प्रियंका निरंजन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी की है। बीएसए अमित कुमार सिंह ने 23 दिसंबर को मध्यान्ह भोजन खिलाकर बच्चों को छोड़ देने और 24 तथा 26 दिसंबर को पहले की तरह बच्चों का अवकाश रखने का निर्देश दियाा है। उन्होंने बताया कि बेसिक परिषदीय स्कूलों मे अध्यापक और शिक्षणेत्तर कर्मी विद्यालय अवधि मे उपस्थित रहकर विभागीय और एसआईआर के कार्यों का निस्तारण करेंगे।

बता दें कि इसके पहले सोमवार की शाम शाहजहांपुर के डीएम ने 23 दिसम्बर को आठवीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया था। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए मिर्जापुर और सोनभद्र में भी कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों को 23 और 24 दिसम्बर को बंद कर दिया गया है। बता दें कि सर्दी के चलते अंबेडकर नगर में भी डीएम ने सभी बोर्डों के कक्षा एक से 12 वीं तक के स्कूलों को 24 दिसम्बर तक बंद रखने का आदेश जारी किया था।

ये भी पढ़ें:यूपी के 24 शहर शिमला से भी सर्द, 18 में घने कोहरे; 10 में कोल्ड डे का अलर्ट

हालांकि कक्षा 10 और 12 वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं को पूर्व निर्धारित समय पर आयोजित करते रहने का भी निर्देश दिया था। इसके पहले कड़ाके की ठंड के चलते प्रदेश के 15 जिलों में डीएम के आदेश से 20 दिसंबर तक स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई थी। कुछ जिलों में आठवीं तो कुछ में 12 वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
up school closed holiday in up schools UP Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |