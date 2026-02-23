Hindustan Hindi News
रमजान में लाल बारादरी की बंदी से लखनऊ यूनिवर्सिटी में बवाल, हिन्दुओं ने घेरा बनाकर नमाज पढ़वाई

Feb 23, 2026 12:27 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
रमजान के दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी को बंद किए जाने के फैसले को लेकर रविवार को विवाद और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान मुस्लिम छात्रों ने नमाज अदा की। वहीं उनके चारों ओर हिंदू छात्र घेरा बनाकर खड़े रहे।

यूपी के लखनऊ यूनिवर्सिटी में रमजान के महीने में लाल बारादरी बंद होने से बवाल हो गया। रविवार को सैकड़ों छात्र नेता और विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा मुस्लिम छात्रों के एक समूह ने नमाज पढ़ी। वहीं, उनकी सुरक्षा के लिए हिंदू छात्रों ने घेरा बनाए रखा। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

विश्वविद्यालय में अंग्रेजों के जमाने का लाल बारादरी था। जिसमें बहुत पहले से ही यहां नमाज पढ़ी जा रही थी। हाल ही में विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे बंद करा दिया और नमाज पढ़ने से मना कर दिया। प्रशासन का कहना था कि जीर्ण क्षीण होने की वजह से इसे बंद करा दिया गया। वहीं, छात्रों ने इसे लेकर आपत्ति जताया। रविवार को माहौल उस वक्त और गरमा गया। जब स्टूडेंट्स मस्जिद का दरवाज़ा खोलने की मांग को लेकर धरना देने लगे। प्रदर्शन के बीच युवाओं ने यहां नमाज पढ़ने के दौरान बहुत से छात्रों ने मानव शृंखला बनाकर सुरक्षा घेरा बनाए रखा। नमाज खत्म होने के बाद ही मानव शृंखला टूटी। छात्रों का दावा है कि यहां काफी पहले से नमाज अदा की जाती रही है और रमजान के समय इसे बंद नहीं करना चाहिए था।

छात्र आपत्ति जता रहे हैं कि यहां वर्षों से नमाज पढ़ी जा रही थी। लेकिन रमजान में इसे बंद करा दिया गया। इसे फिर से खोला जाए। भवन के संरक्षण एवं सुंदरीकरण की विस्तृत योजना सार्वजनिक की जाए और इसके अलावा जो 5 करोड़ की राशि सरकार द्वारा प्रदान की गई थी उस का अब तक लाल बरादरी में क्या उपयोग किया गया है। उसका हिसाब सार्वजनिक किया जाए। इस विषय में विश्वविद्यालय प्रशासन, पुरातत्व विशेषज्ञों और छात्र प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति गठित की जाए। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा।

अंदर से टूट चुकी है छत

इस मामले में एलयू कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा ने बताया कि लाल बारादरी के अंदर की छत टूटी है। इसके आलावा यहां आसपास जंगली पौधे भी उग आए हैं। इसके चारों तरफ फैसिंग की कार्यवाही की जानी है। इसके चारों ओर छात्र-छात्राओं का एकत्रीकरण रहता है, लाल बारादरी जीर्ण क्षीर्ण अवस्था होने के कारण यहां कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

