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यूपी में गैस किल्लत के चलते होटलों में खाने का मेन्यू बदला, सिलेंडरों की से तंदूरी आइटम बंद

Mar 13, 2026 09:31 pm ISTDinesh Rathour आगरा, विशेष संवाददाता
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गैस संकट का असर अब साफ दिखने लगा है। बुफे में हर तरह के पकवान परोसने वाले होटलों ने भी अपने हाथ पीछे खींचते हुए सीमित संख्या कर दी है। होटलों में खाने का मेन्यू बदल गया है। 

यूपी में गैस किल्लत के चलते होटलों में खाने का मेन्यू बदला, सिलेंडरों की से तंदूरी आइटम बंद

UP News: देश के सबसे बड़े पर्यटन स्थल आगरा पर गैस संकट का असर दिखने लगा है। बुफे में हर तरह के पकवान परोसने वाले होटलों ने भी अपने हाथ पीछे खींचते हुए सीमित संख्या कर दी है। होटलों में खाने का मेन्यू बदल गया है। अब तंदूरी आइटम खाने को नहीं मिलेंगे। ऐसे में होटल के प्रबंधतंत्रों को भी किफायत बरतनी पड़ रही है।

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पिछले चार दिनों से कामर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति बंद हो जाने से सितारा से लेकर बजट होटल और छोटे-बड़े रेस्टोरेंटों में भी गैस संकट का असर साफ-साफ देखा जा रहा है। इन होटलों और रेस्टोरेंटों में मात्र छह से सात दिनों का ही स्टॉक रखा है। अब तीन दिन तक का ही गैस सिलेंडरों का स्टॉक रह गया है। इसे किफायत के साथ खर्च करने के लिए मेन्यू में कटौती करनी पड़ गई है। खाने में सबसे ज्यादा तंदूर के ही आइटम होते हैं। ये सभी आइटम गैस से चलने वाले तंदूर में बनते हैं। इनमें गैस काफी खर्च होती है। ऐसे में तंदूर के आइटम नहीं बनाए जा रहे हैं।

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मांसाहारी डिशों में सबसे ज्यादा कटौती

होटलों और रेस्टोरेंटों में मांसाहारी डिशों में सबसे ज्यादा कटौती की गई है। बुफे में सबसे ज्यादा आइटम तंदूरी मांस के ही होते हैं। शाकाहारी में कम आइटम होते हैं। उनमें भी कटौती की गई है। यानी अब यदि आप होटल के रेस्टोरेंटों में लगे बुफे में खाना खाने जाएंगे तो आपको काफी कम व्यंजन मिलेंगे। हो सकता है आपकी मनपसंद के व्यंजन भी बुफे में शामिल न हों। टूरिज्म गिल्ड के सचिव आमिरउद्दीन का कहना है कि होटलों की मजबूरी है। जब गैस सिलेंडर ही नहीं मिल पा रहे हैं तो ज्यादा व्यंजन बनाकर तैयार करने से क्या फायदा है। वैसे भी विदेशी सैलानियों की संख्या कम हो गई है। होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश बाधवा का कहना है कि बजट होटलों में तो सिलेंडर लगभग खत्म हो गए हैं। ज्यादा दामों पर मिल रहे हैं। उससे कोई फायदा नहीं है। जहां पीएनजी की लाइन है, वहां अभी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अब कहा गया है कि पीएनजी में भी कटौती शुरू हो गई है। उनका कहना है कि पर्यटन सीजन का आखिरी महीना पर्यटन उद्योग के लिए बहुत बुरा साबित हो रहा है।

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रोज 15 से 18 हजार सैलानी ताज का दीदार करने आ रहे

ताजमहल का दीदार करने के लिए रोज 15 से 18 हजार सैलानी ताजमहल का दीदार करने के लिए आ रहे हैं। इनमें से तीन से चार हजार विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। होटलों में लगभग छह से सात हजार पर्यटक ठहरते हैं। इन लोगों को अब गैस संकट के कारण मनपसंद व्यंजन मिलने में भी दिक्कतें शुरू हो गई हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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