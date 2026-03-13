यूपी में गैस किल्लत के चलते होटलों में खाने का मेन्यू बदला, सिलेंडरों की से तंदूरी आइटम बंद

गैस संकट का असर अब साफ दिखने लगा है। बुफे में हर तरह के पकवान परोसने वाले होटलों ने भी अपने हाथ पीछे खींचते हुए सीमित संख्या कर दी है। होटलों में खाने का मेन्यू बदल गया है।

UP News: देश के सबसे बड़े पर्यटन स्थल आगरा पर गैस संकट का असर दिखने लगा है। बुफे में हर तरह के पकवान परोसने वाले होटलों ने भी अपने हाथ पीछे खींचते हुए सीमित संख्या कर दी है। होटलों में खाने का मेन्यू बदल गया है। अब तंदूरी आइटम खाने को नहीं मिलेंगे। ऐसे में होटल के प्रबंधतंत्रों को भी किफायत बरतनी पड़ रही है।

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पिछले चार दिनों से कामर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति बंद हो जाने से सितारा से लेकर बजट होटल और छोटे-बड़े रेस्टोरेंटों में भी गैस संकट का असर साफ-साफ देखा जा रहा है। इन होटलों और रेस्टोरेंटों में मात्र छह से सात दिनों का ही स्टॉक रखा है। अब तीन दिन तक का ही गैस सिलेंडरों का स्टॉक रह गया है। इसे किफायत के साथ खर्च करने के लिए मेन्यू में कटौती करनी पड़ गई है। खाने में सबसे ज्यादा तंदूर के ही आइटम होते हैं। ये सभी आइटम गैस से चलने वाले तंदूर में बनते हैं। इनमें गैस काफी खर्च होती है। ऐसे में तंदूर के आइटम नहीं बनाए जा रहे हैं।

मांसाहारी डिशों में सबसे ज्यादा कटौती होटलों और रेस्टोरेंटों में मांसाहारी डिशों में सबसे ज्यादा कटौती की गई है। बुफे में सबसे ज्यादा आइटम तंदूरी मांस के ही होते हैं। शाकाहारी में कम आइटम होते हैं। उनमें भी कटौती की गई है। यानी अब यदि आप होटल के रेस्टोरेंटों में लगे बुफे में खाना खाने जाएंगे तो आपको काफी कम व्यंजन मिलेंगे। हो सकता है आपकी मनपसंद के व्यंजन भी बुफे में शामिल न हों। टूरिज्म गिल्ड के सचिव आमिरउद्दीन का कहना है कि होटलों की मजबूरी है। जब गैस सिलेंडर ही नहीं मिल पा रहे हैं तो ज्यादा व्यंजन बनाकर तैयार करने से क्या फायदा है। वैसे भी विदेशी सैलानियों की संख्या कम हो गई है। होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश बाधवा का कहना है कि बजट होटलों में तो सिलेंडर लगभग खत्म हो गए हैं। ज्यादा दामों पर मिल रहे हैं। उससे कोई फायदा नहीं है। जहां पीएनजी की लाइन है, वहां अभी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अब कहा गया है कि पीएनजी में भी कटौती शुरू हो गई है। उनका कहना है कि पर्यटन सीजन का आखिरी महीना पर्यटन उद्योग के लिए बहुत बुरा साबित हो रहा है।